Nasdaq pede autorização para negociar ações 23 horas por dia

Bolsa que abriga empresas de peso como Nvidia, Apple e Amazon quer atender à demanda de investidor estrangeiro

Nasdaq: 23 horas por dia, 5 dias por semana (Divulgação / Getty Images)

Da Redação
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10h32.

A Nasdaq, uma das maiores bolsas do mundo e casa de empresas como Nvidia, Apple e Amazon formalizou à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, pedido para lançar negociação de ações durante 23 horas diárias, cinco dias por semana, segundo informações da Reuters.

A iniciativa busca aproveitar a crescente demanda global por ações norte-americanas, que representam quase dois terços do valor de mercado das empresas listadas no mundo, com US$ 17 trilhões em participação estrangeira no ano passado.

O plano da Nasdaq marca o primeiro passo oficial para ampliar os horários de negociação. Atualmente, a bolsa opera três sessões diárias durante a semana: pré-mercado das 4h às 9h30, mercado regular das 9h30 às 16h e pós-mercado das 16h às 20h, no horário de Nova York. Com a mudança, haverá duas sessões: a do dia, das 4h às 20h, e a da noite, das 21h às 4h do dia seguinte, com uma pausa de uma hora para manutenção e liquidação de operações.

Segundo Chuck Mack, vice-presidente sênior de mercados norte-americanos da Nasdaq, a demanda por negociação fora do horário normal tem crescido, principalmente de investidores internacionais que querem acessar o mercado nos seus próprios fusos horários.

Hoje, esses investidores recorrem a sistemas alternativos de negociação, como Blue Ocean, Bruce ATS e OTC Moon.

O sucesso do modelo 24/5 depende de atualizações no sistema central de liquidação de ações dos EUA, que deve entrar em operação completa até o final de 2026.

Bancos de Wall Street, no entanto, seguem cautelosos, citando maior volatilidade, liquidez reduzida e incerteza sobre retorno dos investimentos.

Apesar dos horários de negociação tradicionais terem mais de um século, o mercado eletrônico permite hoje operar em qualquer hora, potencializando o acesso de investidores globais e reagindo mais rapidamente a acontecimentos fora do horário regular.

