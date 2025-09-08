Invest

Nasdaq fecha na máxima histórica; crises na França e no Japão preocupam investidores

Mercado acompanha dados de emprego e inflação enquanto investidores avaliam riscos de recessão e cenário político global

Dow Jones inicia semana em alta com expectativa de cortes de juros pelo Fed (wirestock/Freepik)

Vanessa Loiola

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17h38.

As bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta modesta nesta segunda-feira, refletindo expectativas de recuperação da economia americana após o relatório de empregos mais fraco divulgado na última sexta-feira.

A Nasdaq teve alta de 0,45%, fechando aos 21,798,70 pontos, máxima histórica. Dow Jones avançou 0,25%, enquanto o S&P 500 subiu 0,21%.

O resultado sobre os empregos reforçou preocupações com uma recessão e aumentou a expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve ainda neste mês.

Investidores também ficaram de olho em outros mercados importantes espalhados pelo mundo.

Na França, o governo Macron perdeu seu terceiro premiê em 12 meses. François Bayrou foi o primeiro premiê na história da França moderna a ser deposto por um voto de confiança ao invés de um voto de desconfiança.

A turbulência política também atingiu a quarta maior economia do mundo. O Japão pode afetar o mercado de títulos, dependendo da postura fiscal do próximo líder, de acordo com a Fortune. Shigeru Ishiba renunciou no domingo após menos de um ano no poder.

Com isso, os preços do petróleo avançaram nesta segunda, mesmo após a OPEP+ anunciar aumento de produção. O ouro chegou a recuar, mas está próximo das máximas históricas devido à busca por ativos considerados seguros em tempos de turbulência.

Cenário nos EUA

Nos EUA, a fraqueza do mercado de trabalho reforça a expectativa de cortes de juros. Economistas disseram à Fortune que diversos setores vêm reduzindo empregos há meses, um padrão típico em períodos de recessão.

Segundo a ferramenta FedWatch da CME, há 92% de probabilidade de um corte de 25 pontos-base em 17 de setembro, embora um corte maior de 50 pontos-base também seja possível.

Expectativas da inflação

A única variável capaz de modificar essas expectativas é a inflação. Na próxima quarta-feira, 10, é esperada a divulgação do índice de preços ao produtor e, no dia seguinte, o índice de preços ao consumidor. As projeções indicam alta mensal de 0,3% no PPI, desacelerando frente a julho, e ganho de 0,3% no IPC, levemente acima do mês anterior.

Outros fatores monitorados pelos investidores incluem revisões de dados de emprego pelo Departamento do Trabalho e disputas políticas envolvendo a governadora do Fed, Lisa Cook, e a possível nomeação de Stephen Miran para o conselho de governadores.

