Não há solução rápida para a crise bancária nos EUA, diz Gavekal

O Federal Reserve (Fed) precisou dar uma dose amarga com a jornada de alta dos juros. Os 500 pontos-base de aumento de juros em 14 meses ajudaram a causar três das quatro maiores falências de bancos dos Estados Unidos de todos os tempos, e mais uma, do PacWest Bancorp, parece se aproximar. Mas como será o fim dessa crise?

À medida que investidores fogem dos bancos regionais americanos, fica claro que as perspectivas do setor vão piorar antes de melhorar. O mesmo vale para a economia do país, observa a Gavekal Research.

"Os bancos dos EUA há muito têm permissão para operar com reservas fracionárias e descasamentos de duração indutores de risco entre seus ativos e passivos. Por esta razão, os bancos americanos têm falhado historicamente em blocos durante episódios conhecidos como 'pânico bancário'", diz Gavekal .

A diferença do passado e de hoje está só nos detalhes

Os bancos dos EUA estão falindo devido à combinação de taxas curtas em rápido crescimento e o aumento extremamente rápido nos rendimentos de longo prazo. Mas, caso o Fed pause devidamente seu aperto monetário, os custos de financiamento bancário ainda aumentarão.

Seria, então, uma recessão a solução? "Se uma recessão se desenrolar em pouco tempo, como imagino, isso proporcionaria algum alívio aos bancos, pois o Fed provavelmente reagiria cortando as taxas de juro, reduzindo assim seus custos de financiamento. Também provavelmente reduziria as taxas de juro de longo prazo e, assim, reduziria as perdas não realizadas dos bancos – pelo menos em ativos livres de risco", diz Will Denyer, economista-chefe da Gavekal para os EUA.

No entanto, uma crise econômica estimularia novos problemas por meio do aumento do risco de crédito, sinalizando que essa crise nos bancos não tem solução fácil nem rápida.