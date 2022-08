Nancy Pelosi vendeu US$ 4 milhões em ações antes de ir a Taiwan: veja o portfólio milionário

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, vendeu US$ 4,126 milhões (mais de R$ 21 milhões pela cotação atual) em ações da Nvidia em 26 de julho.

A venda ocorreu exatamente uma semana antes de sua viagem a Taiwan, marcada pela escalada de tensões sino-americanas e maior aversão ao risco no mercado internacional.

Bolsas fecharam em queda na última terça-feira, 2, com temores sobre uma possível reação da China contra a maior economia do mundo.

A venda, que antecedeu a viagem a Taiwan, ganhou destaque na mídia americana por também ser realizada em meio às expectativas de o governo americano aprovar a injeção de US$ 70 bilhões para a indústria de semicondutores.

A aquisição das ações foi feita em 17 de junho por meio de um exercício de opção de compra de 20 mil ações por US$ 100, que Pelosi carregava desde 2021. Na data do exercício, as ações da Nvidia fecharam a US$ 158. As outras 5 mil ações vendidas na semana passada também foram carregadas do ano anterior.

As informações foram divulgadas pelo site da própria Câmara americana. Congressistas americanos têm obrigação de tornar públicas todas as operações no mercado de ações, como forma de combater o uso de informações privilegiadas para obter lucro.

A lei que obriga a publicação das operações financeiras tanto de membros do Congresso quanto de candidatos é a Stock Act. "Stock", que é "ação" em português, também é a sigla para Stop Trading on Congressional Knowledge — ou "Pare de Negociar com Conhecimento do Congresso".

Qual é o portfólio de Nancy Pelosi?

Até o início do ano, as maiores posições de Pelosi eram em Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft e Visa, com entre US$ 5 milhões e US$ 25 milhões alocados em cada uma das empresas.

Considerando o valor mínimo da banda divulgada de todas as suas posições Pelosi detinha, pelo menos, US$ 40 milhões em ações — já excluindo as posições no mercado de opções. A participação máxima de Pelosi em ações, ainda excluindo as opções, é de cerca de US$ 195 milhões.

Entre as posições relevantes de Pelosi ainda estavam as ações da Netflix, Walt Disney, Tesla, Roblox, PayPal e CrowdStrike, de segurança cibernética.

Neste ano, a queda das ações de tecnologia tem soado como uma oportunidade de compra para a parlamentar. Em maio, Pelosi comprou mais 150 opções de compra das ações da Apple com exercício a US$ 80 e 50 opções de compra das ações da Microsoft pelo preço de exercício de US$ 180 — tudo com vencimento em 2023. As ações da Apple são negociada, hoje, por mais de US$ 160 e as da Microsoft por mais de US$ 280.

A atuação de Pelosi na bolsa, por sinal, tem rendido alguns memes em redes sociais. Por trás da brincadeira, está a suposta ideia de que seus movimentos como presidente da Câmara teriam como objetivo a expansão dos lucros de portfólio.

No rastro de Pelosi e outros congressistas

Embora tenha ganhado novos contornos nos últimos dias, a ideia de que Pelosi utiliza informações privilegiadas para tomar decisões de investimento não é de agora. Para tentar acompanhar os movimentos da congressista, a controversa página do Reddit WallStreetBets criou um ETF, o INSDR, listado na bolsa de Seychelles, a MERJ.

"A Insider Portfolio compra ativos e instrumentos financeiros para acompanhar o desempenho das participações acionárias divulgadas publicamente de Political Insiders cujas participações estão disponíveis publicamente", explica o site WSBDapp (Wall Street Bets Decentralized Application).

