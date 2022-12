Musk sairá do Twitter? Após enquete, bilionário poderá deixar comando da empresa

Os usuários do Twitter pediram pela saída de Elon Musk do comando da rede social em enquete realizada pelo próprio bilionário na noite de domingo, 18. A votação, que teve 17,5 milhões de participações, encerrou na manhã desta segunda-feira, 19, com 57,5% votos favoráveis à saída de Musk. Na publicação, o CEO do Twitter deixou claro que respeitaria o resultado, fosse qual fosse.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

A publicação ainda rerecebeu mais de 237.000 retuítes e 370.000 likes. Entre os famosos que reagiram à enquete esteve Changpeng Zhao, CEO da Binance (e um dos homens que, como Musk, mais perderam dinheiro em 2022).

No, stay the course. 🙏

Zhao votou "não". Mas foi minoria. Do lado dos que votaram pela saída de Musk, alguns foram ainda além, sugerindo a venda da plataforma.

You should actually sell twitter!

Outros chegaram a afirmar que a enquete pouco importava, já que, independentemente do resultado, a escolha de Musk já estava tomada.

Let me predict the consequences of this poll:

If „yes“, Elon will be CEO for a few months longer until he finds a devoted successor.

If „no“, Elon will be CEO for a few months longer until he finds a devoted successor.

— Zsolt Wilhelm (@ZsoltWilhelm) December 18, 2022