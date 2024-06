Musk recebe sinal verde de acionistas da Tesla para remuneração bilionária

Os acionistas da Tesla aprovaram nesta quinta-feira, 13, um pacote de remuneração bilionário para o CEO e fundador Elon Musk – cinco meses após a Justiça de Delaware ordenar a rescisão do pagamento por considerar que havia sido concedido indevidamente pelo conselho de administração.

Em evento anual da Tesla, os acionistas votaram a favor do pacote de pagamento a Musk que havia sido rejeitado pela Justiça. A votação, no entanto, não anula a decisão do tribunal, e funciona mais como uma vitória de imagem.

O pacote incluía o pagamento de 303 milhões de opções para comprar ações da Tesla a um preço reduzido, e foi avaliado em US$ 56 bilhões na época da anulação por parte da Justiça.

As ações da Tesla fecharam em alta de 2,9%, aos US$ 182,47, antes mesmo da decisão. Os papéis reagiram a uma postagem de Musk no X, onde adiantava que a proposta do pagamento estava para ser aprovada pelos acionistas.

As ações ainda recuam 27% no ano após a Tesla reconhecer um declínio nas vendas por conta do aumento da concorrência na China e do envelhecimento da linha de veículos elétricos.

Entenda o caso da remuneração de Musk na Tesla

O pacote salarial é discutido há anos pelos acionistas e seria uma forma de manter a atenção de Musk na empresa. O executivo também é CEO da SpaceX e da Neuralink.

A primeira aprovação do pacote foi aprovada em 2018, mas a juíza de Delaware responsável pelo caso anulou a sentença em janeiro deste ano, citando falhas de divulgação que induziram à aprovação do pagamento, além de conflitos de interesse entre os diretores da Tesla, que seriam muito próximos de Musk.

Desde então, Musk e o conselho de administração da Tesla vem buscando apoio para a medida que torna Musk elegível para receber o montante em opções de ações, desde que atingisse determinadas metas na empresa. Tais metas foram consideradas agressivas para o desempenho financeiro e para o valor de mercado da empresa.