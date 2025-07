Musk projeta mercado de US$ 30 trilhões ao ano para a Tesla: “Será o maior produto do mundo”

Elon Musk não costuma ser exatamente conservador nas suas projeções. Mas neste fim de semana o fundador da Tesla talvez tenha levado a seu perfil megalomaníaco à máxima potência.

De acordo com empresário, a divisão de robôs da Tesla (TSLA34), batizada de Optimus, pode se transformar em uma frente com potencial para gerar até US$ 30 trilhões em receita anual no futuro (sim, você leu certo).

A projeção foi feita no evento virtual “Tesla Owners of Silicon Valley 2025”. A cifra, segundo o executivo, parte de um cenário hipotético em que a Tesla consiga fabricar um bilhão de robôs por ano, ao custo unitário de US$ 30 mil. “Provavelmente será o maior produto do mundo”, afirmou Musk. Ele estima que há um mercado global potencial para até 20 bilhões de unidades. Ainda assim, ponderou: “Há um longo caminho entre onde estamos e fabricar um bilhão por ano”.

O plano da Tesla é usar sua capacidade de manufatura avançada e sistemas de inteligência artificial para escalar o projeto dos robôs Optimus. A montadora pretende produzir algumas centenas de unidades até o fim de 2025 — número mais modesto que os “alguns milhares” inicialmente planejados. O recuo foi motivado por mudanças no design que atrasaram o cronograma de engenharia. A expectativa é de um aumento mais agressivo na produção a partir de 2026.

O mercado de robôs vem atraindo atenção crescente do setor de tecnologia. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou recentemente que os robôs podem se tornar o maior mercado do mundo, superando setores como imóveis, eletrônicos de consumo e automóveis.

Musk reforçou esse ponto ao dizer que não vê a substituição do trabalho humano como uma ameaça. Para ele, a robótica pode conduzir a uma era de abundância. “Nunca vi nenhuma tecnologia avançar tão rápido quanto a IA”, disse, descrevendo o avanço como um "tsunami supersônico".