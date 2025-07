Musk perde R$ 66,24 bilhões depois de pior resultado da Tesla em uma década; ações caem 8%

As ações da Tesla (TSLA) caíam nesta quinta-feira, 24, de 8% para pouco mais de US$ 303, um dia depois de a empresa divulgar os piores resultados para o segundo trimestre em uma década. O efeito dessa queda no valor das ações teve repercussão direta no patrimônio de Elon Musk, o CEO da Tesla. Musk, que detém cerca de 12% da montadora, viu sua fortuna despencar US$ 12 bilhões em um dia (cerca de R$ 66,24 bilhões na cotação atual) e o valor da sua participação caindo de US$ 136,3 bilhões para US$ 124,1 bilhões.

O desfalque de Musk se soma a um período difícil para a Tesla, que enfrenta desafios adicionais devido à possível eliminação de um crédito fiscal de US$ 7,5 mil para a compra de veículos elétricos, medida que faz parte de uma proposta do presidente Donald Trump, com início previsto após 30 de setembro. Durante a teleconferência com investidores, Musk mencionou que a Tesla poderia enfrentar "alguns trimestres difíceis", mas afirmou que, até o final de 2025, as finanças da empresa "deveriam ser muito atraentes", dependendo da aprovação de novos produtos e de melhorias em sua operação.

Embora analistas, como Alex Potter, da Piper Sandler, acreditem que a perda dos créditos fiscais pode resultar em uma redução "modesta" na receita, a previsão de Musk é mais otimista, dizendo que ele se surpreenderia se a Tesla não tivesse um desempenho financeiro robusto até o final de 2025. No entanto, o impacto dessa possível mudança de política já afetou as expectativas do mercado, com alguns especialistas como Dan Ives, da Wedbush Securities, considerando a perda dos créditos como um "obstáculo" importante para a montadora.

A recente perda no valor das ações da Tesla segue um ano difícil para a empresa, com a queda acumulada de mais de 12% em 2024, apesar de uma recuperação parcial nos últimos meses. A dependência de Musk de temas políticos, como seus comentários sobre os créditos fiscais para veículos elétricos, também tem gerado desconfiança entre investidores, com alguns analistas sugerindo que o envolvimento do CEO com questões políticas pode ter impactado negativamente a percepção de seus investidores.