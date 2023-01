Musk fica US$ 11 bi mais rico durante dois dias de julgamento

Enquanto Elon Musk depunha pelo segundo dia em San Francisco por ter dito no Twitter em 2018 que fecharia o capital da Tesla, sua fortuna deu o maior salto em mais de dois meses.

O bilionário está US$ 10,6 bilhões mais rico desde que começou a depor na sexta-feira, com seu patrimônio avaliado em US$ 145,2 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Foi o maior ganho de dois dias desde novembro.

A recuperação no valor de sua riqueza este ano acompanha ganhos também para a maioria das 500 pessoas mais ricas do mundo, graças a um início de ano bom para os mercados depois de um 2022 turbulento.

Musk, de 51 anos, enfrenta processo de fraude de valores mobiliários decorrente de seu tweet em agosto de 2018, no qual disse que estava “considerando fechar o capital da Tesla a US$ 420. Financiamento garantido.”

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Investidores alegam que suas afirmações sobre ter dinheiro para fechar o capital da montadora de carros elétricos eram mentiras que os levaram a grandes perdas antes que o plano fosse abandonado. Musk sustentou que não há ligação causal entre seus comentários no Twitter e o movimento do preço das ações. As ações da Tesla subiram até 13,3% no dia do post.

Musk teria dito a investidores sauditas em 2018 que sua participação na Tesla não era suficiente para ele fechar o capital sozinho, de acordo com uma transcrição da conversa divulgada em documentos judiciais na segunda-feira. Musk sustentou que os investidores sauditas queriam “inequivocamente” fechar o capital da Tesla e acusou Yasir Al-Rumayyan, governador do fundo soberano da Arábia Saudita, de dar para trás.

Musk disse que possuía cerca de 19% da Tesla na época e possivelmente 25% se exercesse algumas opções, de acordo com a transcrição. Ele agora possui cerca de 13%, depois de vender quase US$ 40 bilhões de ações desde o final de 2021 para pagar impostos e ajudar a financiar sua aquisição do Twitter.

O bilionário também insistiu que apenas suas ações da SpaceX teriam garantido os recursos necessários para fechar o capital da Tesla. A SpaceX se tornou parte cada vez mais crucial de sua fortuna — sua participação de 42% na empresa de capital fechado vale cerca de US$ 49 bilhões, de acordo com o índice da Bloomberg.

Musk no mês passado se tornou a primeira pessoa na história a perder US$ 200 bilhões, com o tombo no valor de seu patrimônio em relação ao pico. Ele agora está cerca de US$ 195 bilhões abaixo do pico.

--Com a colaboração de Jack Witzig.