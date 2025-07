'Round 2' entre Musk e Trump faz ações da Tesla despencarem

As ações da Tesla (TSLA) caíram cerca de 5% no início das negociações desta terça-feira, 1º, após uma nova troca de farpas entre Elon Musk e o presidente Donald Trump. O impasse ocorreu devido às críticas de Musk ao pacote fiscal proposto pelos republicanos no Senado, que visam aumentar os gastos do governo e gerar um impacto significativo no déficit público.

Musk voltou a criticar a proposta, mencionando o crescimento da dívida federal. Em resposta, Trump sugeriu em sua rede social, Truth Social, que o governo deveria reavaliar o nível de subsídios recebidos pela Tesla. Trump questionou a dependência da empresa de incentivos fiscais, sugerindo que, sem essas ajudas, Musk poderia ter que fechar seus negócios.

Em uma postagem no X (antigo Twitter), Musk prometeu apoiar campanhas primárias contra legisladores que votassem a favor do pacote fiscal. O bilionário também mencionou a possibilidade de criar um novo partido político, chamado "America party", caso o pacote fosse aprovado. Musk criticou os membros do Congresso que, segundo ele, prometeram reduzir os gastos públicos, mas apoiaram um projeto que aumentaria significativamente a dívida.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!

And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025