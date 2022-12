Musk diz que cortes de custos "severos" salvaram o Twitter

O bilionário Elon Musk disse, nesta quarta-feira, 21, que cortes severos de custos no Twitter conseguiram recuperar as terríveis finanças da empresa, enquanto anunciou que busca alguém que o substitua à frente da rede social.

Em um fórum ao vivo, Musk afirmou que sem as mudanças, que incluíram a demissão de mais da metade dos funcionários do Twitter, a empresa teria perdido US$ 3 bilhões ao ano.

"Não é bom, já que o Twitter tem US$ 1 bilhão em caixa. É por isso que passei as últimas cinco semanas reduzindo custos como um louco", informou através do Twitter Spaces, um recurso da plataforma que ele comprou por US$ 44 bilhões.

"Sim... você está vendo do meu ponto de vista... basicamente, você está em um avião indo em direção ao solo em alta velocidade com os motores em chamas e controles que não funcionam", acrescentou.

Assim que se tornou proprietário do Twitter, Musk demitiu aproximadamente a metade de sua força de trabalho de 7,5 mil pessoas, o que gerou preocupação de que a empresa não teria pessoal suficiente para realizar as tarefas de moderação de conteúdo. Também surgiram questionamentos de governos e anunciantes.

Musk disse que sua estratégia estava gerando frutos e que, ao reduzir de forma radical os custos e aumentar a receita de assinantes, agora acreditava que "o Twitter ficará bem no próximo ano" e alcançará o ponto de equilíbrio.

O fundador da Tesla e da SpaceX acrescentou que compreendia que os anunciantes tivessem medo de investir em sua plataforma, mas atribuiu a cautela às más perspectivas econômicas e não às preocupações com a moderação de conteúdo.

Ele disse que o novo serviço de assinatura de US$ 8 por mês — para verificar as identidades dos titulares das contas —, chamado Twitter Blue, ajudaria a compensar a diferença.

"Caso contrário, como pagaremos a conta do servidor?”, questionou Musk, acrescentando que o hardware do Twitter custa cerca de US$ 1,5 bilhão ao ano.

Musk defendeu suas políticas depois de tuitar que estava procurando um novo diretor-geral suficientemente "tolo" para substitui-lo. Ele disse que limitaria suas tarefas a administrar as equipes de software e servidores do Twitter.

O anúncio foi feito depois que Musk perguntou em uma enquete no Twitter se deveria permanecer como diretor-geral da companhia: 57% dos usuários votaram que ele deveria renunciar.

Esta não foi a primeira vez que Musk utiliza as votações no Twitter para tomar decisões sobre a plataforma. Ele já o fez, por exemplo, com o restabelecimento da conta do ex-presidente americano Donald Trump.

