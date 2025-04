Musk, Bezos, Zuckerberg: os bilionários que mais perderam dinheiro após tarifas de Trump

Nos últimos meses, o mercado tem enfrentado uma onda de desvalorização, que afetou alguns dos maiores nomes do setor tecnológico.

Empresários como Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, donos de empresas como Tesla (TSLA), Meta (META) e Amazon (AMZN), e considerados os homens mais ricos do mundo pela Forbes em 2025, têm visto suas fortunas diminuir nas últimas semanas.

As principais empresas de tecnologia dos EUA, conhecidas como as "Seven Magnificents" (Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta e Tesla), foram particularmente afetadas.

Juntas, essas empresas perderam cerca de US$ 2,54 trilhões desde janeiro de 2025, o que representa 3,6 vezes a capitalização total da B3. A Nvidia sofreu uma perda de US$ 762 bilhões, enquanto a Tesla viu seu valor de mercado diminuir em US$ 655 bilhões.

Desde a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o mercado de ações americano tem experimentado uma queda expressiva.

Entre 20 de janeiro e 10 de março de 2025, as empresas listadas nos EUA perderam cerca de US$ 4,33 trilhões em valor de mercado, o que equivale a aproximadamente 6,2 vezes a capitalização total das empresas listadas na Bolsa brasileira (B3), estimada em US$ 699 bilhões.

Impacto sobre os bilionários

Elon Musk, que lidera a lista dos bilionários mais ricos do mundo em 2025 com um patrimônio de aproximadamente US$ 342 bilhões, tem visto o valor de sua empresa, a Tesla, sofrer uma queda das ações que caíram 4,87%, refletindo a volatilidade do mercado e uma série de preocupações sobre a saúde financeira da empresa, além das repercussões da atuação política de Elon Musk.

Mark Zuckerberg, com um patrimônio de cerca de US$ 216 bilhões, também foi afetado pela desvalorização da Meta sendo o segundo maior prejudicado com e mais de US$ 27 bilhões, as ações da Meta subiram 0,99%. A alta, contrasta com o cenário mais negativo para outras grandes empresas de tecnologia no momento.

Jeff Bezos, o terceiro homem mais rico do mundo com um patrimônio de US$ 215 bilhões, tem enfrentado desafios com a Amazon, embora tenha diversificado seus investimentos e teve o terceiro maior prejuízo em dois dias, de US$ 23,5 bilhões. Já a Amazon apresentou uma leve alta de 0,47%, fechando em $171,80, em um mercado caracterizado por uma postura cautelosa dos investidores.

Consequências Econômicas

Essas perdas no mercado de ações refletem uma tendência global de aversão ao risco, influenciada por fatores como as políticas econômicas do governo de Donald Trump e a incerteza econômica global.

Além disso, o aumento dos juros nos EUA e em outros países tem desencorajado investimentos em ações, direcionando-os para títulos de dívida mais seguros.

Em resumo, as perdas no mercado de ações têm sido significativas, especialmente para as principais empresas de tecnologia dos EUA, e refletem uma conjuntura econômica global desafiadora.