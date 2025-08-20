Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Música no Fantástico: Nubank recebe terceira recomendação de compra após balanço

Depois do Itaú BBA e BTG Pactual, agora foi a vez do Citi dar “upgrade” na ação da instituição financeira depois do resultado do segundo trimestre

Nubank passa a ter boa avaliação do mercado (Nubank/Divulgação)

Nubank passa a ter boa avaliação do mercado (Nubank/Divulgação)

Augusto Diniz
Augusto Diniz

Redator

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09h36.

O Nubank já pode pedir música no Fantástico depois que sua controladora, a Nu Holdings (ROXO34), recebeu o terceiro “upgrade” para suas ações listadas na bolsa de Nova York, desde que apresentou os resultados do segundo trimestre de 2025.

No período, o “roxinho” superou expectativas do mercado com lucro de US$ 637 milhões, mantendo a inadimplência controlada no período.

Dessa vez foi o Citi que atualizou o Nubank de venda para compra. Antes, o Itaú BBA e o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME) já haviam passado suas recomendações para a instituição financeira de “neutra” para “outperform” (equivalente a compra) logo após a divulgação do balanço dos meses de abril a junho desse ano.

Boa qualidade dos ativos

O Citi afirma que apesar das preocupações com o ambiente macroeconômico, vê os últimos trimestres como uma prova da capacidade do Nubank não apenas de navegar bem, mas também de acelerar em segmentos importantes, mantendo a boa qualidade dos ativos.

Para o Citi, a dinâmica dos lucros do Nu tem chance de acelerar, não apenas devido à dinâmica do Brasil, mas também aos ventos favoráveis do México e da Colômbia. Além disso, novas iniciativas na área de crédito parecem estar dando resultados, mantendo o ritmo acelerado de originação em carteiras-chave, como cartões de crédito, enquanto a qualidade dos ativos permaneceu sólida.

A reaceleração do volume total de transações financeiras processadas (TPV) é apontada pela Citi como positiva, principalmente porque aumenta as oportunidades de vendas cruzadas dentro da carteira de produtos do NU. Além disso, a taxa de take rate (índice de taxas cobradas) do banco melhorou nos últimos trimestres, permanecendo bem acima da média histórica.

Mudança de percepção sobre o Nubank

A disciplina do Nubank em relação às despesas, segundo o Citi, continua a apoiar o ROE (retorno sobre patrimônio), com uma composição estável, apesar do recente aumento de gastos com marketing. O ROE “de volta aos trilhos” é apontado pelo Citi como de grande importância.

A elevação de recomendação pelo Itaú BBA, BTG Pactual e agora pelo Citi é uma mudança de percepção do mercado sobre o Nubank, que vinha sendo questionado sobre a sua sustentabilidade de crescimento no médio e longo prazo.

O BTG prevê agora uma trajetória de crescimento mais robusta para o Nu, com aumento na emissão de empréstimos pessoais, maior pagamento com cartões de crédito e avanço no mercado mexicano. Já o Itaú BBA vê melhora de percepção do impacto macroeconômico sobre os empréstimos do banco, além de estabilidade na qualidade do crédito.

O Citi, no entanto, explica que há riscos para o Nubank de crescimento no mercado por conta de atraso nos cortes das taxas de juros no Brasil e da desaceleração do avanço do crédito no México.

Acompanhe tudo sobre:NubankBalançosBancosLucro

Mais de Invest

Mega-Sena: prêmio acumulado de R$ 63 milhões vai para aposta única no Maranhão

Aegea compra Ciclus Rio, da Simpar, e dá mais um passo em gestão de resíduos

Além do TikTok: ações da Pop Mart sobem 12% com 'hype' da Labubu após alta de 400% no lucro

Pesquisa Genial/Quaest, ata do Fed e inflação na Europa: o que move os mercados

Mais na Exame

Pop

'Dias Perfeitos': o que se sabe sobre série do Globoplay

Minhas Finanças

Mega-Sena: prêmio acumulado de R$ 63 milhões vai para aposta única no Maranhão

Future of Money

Em "altseason", mercado cripto estará mais exigente por narrativa ao invés de promessa, diz CEO

Mundo

Israel intensifica preparativos para ofensiva em Gaza