Multiplan faz oferta a Atlético-MG para comprar fatia de 25% do shopping Diamond, em Belo Horizonte

A administradora de shoppings centers Multiplan (MULT3) , que havia desistido de comprar o restante de participação e deter 100% do shopping center DiamondMall, fez novo acordo com o Clube Atlético Mineiro.

Atualmente, a Multiplan já é dona de mais de 50% do shopping center de alta renda em Belo Horizonte. Agora, a empresa assinou um contrato de promessa de compra e venda referente à aquisição de 24,95% do capital social do DiamondMall. Quando concluída, a aquisição elevará a participação da Multiplan para 75,05%. O valor do negócio é de R$ 170 milhões.

Do pagamento, R$ 68 milhões serão à vista e R$ 102 milhões serão em pagos em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, indexadas ao IPCA. A transação depende de aprovação do Cade.

No terceiro trimestre de 2022, o shopping center de Belo Horizonte registrou avanço de 18,5% nas vendas, para R$ 152,1 milhões.

Ontem, a empresa informou que teve um recorde de vendas consolidadas no ano de 2022, com saldo de R$ 20 bilhões no último ano. Dados da prévia operacional apontam alta de 37,1% nas vendas frente ao ano de 2021. Em comparação com o período pré-pandemia, em 2019, a alta é de 22,8%.