Multiplan anuncia programa de recompra de ações e pagamento de R$ 145 milhões em JCP

A administradora de shopping centers Multiplan anunciou nesta segunda-feira um programa de recompra para até 14 milhões de ações, cotadas no último pregão a R$ 28,34, uma valorização de 37% no ano.

A recompra dos papéis no mercado é uma forma de valorização dos ativos dos acionistas. No progarama anterior, encerrado em 22 de junho deste ano, foram adquiridas 3.465.200 ações.

Pagamento de R$ 145 milhões em juros sobre capital próprio

A empresa também anunciou a distribuição de juros sobre o capital próprio, no montante bruto de R$ 145 milhões, correspondente a R$ 0,24816784526 por ação.

Desse montante, R$ 20 milhões serão distribuídos utilizando parte do saldo da conta de reservas de lucros, a título de proventos intermediários, e os outros R$ 125 milhões à conta dos lucros correntes do atual exercício, o que deverá ser analisado em Assembleia Geral Ordinária sobre os resultados de 2023.

Farão jus ao recebimento de juros sobre o capital próprio os acionistas com papéis em 29 de junho, sendo que as ações da serão negociadas “ex-juros” a partir do dia 30. O pagamento será realizado aos acionistas até 28 de junho de 2024.