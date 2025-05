Mudança no comando do Nubank: Youssef Lahrech deixa cargo de COO

Mais mudanças no Nubank. O presidente e o Chief Operating Officer (COO) Youssef Lahrech, está deixando o cargo, num movimento que marca a volta de David Vélez oficialmente ao comando direto de toda a alta administração da companhia.

A informação foi enviada em comunicado para a Securities and Exchange Commission (SEC) nesta terça-feira, 20.

O executivo marroquino atuava no Nubank há quase seis anos e ocupava o cargo de COO desde 2020, inicialmente liderando as operações de cartão de crédito, empréstimos e investimentos no Brasil.

Em 2022, foi promovido a presidente da empresa, passando a se reportar diretamente ao CEO, David Vélez. Desde então todos os executivos se reportavam à Lahrech.

Isso mudou em março deste ano, quando a empresa anunciou uma reestruturação organizacional voltando a dar mais ascendência direta a Vélez. Na época, quatro executivos-chave, como Lívia Chanes, CEO para o Brasil, Vitor Olivier, diretor de Tecnologia, Cristina Junqueira, cofundadora e diretora de Crescimento, e Guilherme Lago, diretor Financeiro, respondiam passaram a responder ao cofundador da companhia.

Na época, o Nubank disse que a medida teve como objetivo simplificar as operações globais e dos mercados, promovendo uma gestão mais ágil e integrada. Com a saída de Lahrech, Vélez assumirá as funções que estavam sob sua responsabilidade.

Passam a responder ao empresário também diretores responsáveis pelas áreas de riscos, pessoas e jurídica, que estavam abaixo do COO.

De acordo com o comunicado, Lahrech ainda atuará como observador permanente do Comitê de Auditoria e Riscos do conselho de administração e consultor estratégico da companhia em iniciativas relacionadas a crédito.