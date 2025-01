Mudança de cadeiras: Telefónica, controladora da Vivo no Brasil, nomeia novo CEO

A espanhola Telefónica, controladora da operadora Vivo no Brasil, anunciou a nomeação de seu novo CEO, Marc Murtra. A decisão atende a uma solicitação do governo espanhol, que, por meio da Sociedade Estatal de Participações Industriais (SEPI), detém 10% das ações da companhia.

Murtra substitui José María Álvarez-Pallete, que liderava a Telefónica desde 2016. A mudança ocorre em um momento de dificuldades e desafios para o setor de telecomunicações, incluindo a implementação do 5G e a crescente concorrência no mercado.

Influência governamental na transição

A nomeação de Murtra foi proposta pela SEPI, principal acionista da Telefónica, e rapidamente aprovada pelo conselho de administração. A oposição política na Espanha criticou a medida, acusando o governo de tentar "colonizar" empresas privadas.

Mesmo assim, a empresa se posicionou com "gratidão" aos serviços prestados por Pallete ao longo dos anos frente à empresa e, ainda de acordo com o comunicado divulgado, explica que a mudança se dá pela nova estrutura acionária da Telefónica e ao fato de que alguns de seus acionistas relevantes expressaram a conveniência de embarcar em uma nova etapa na presidência executiva.

Perfil do novo CEO

Marc Murtra, engenheiro industrial com ampla experiência no setor de defesa e tecnologia, presidiu a Indra antes de assumir a liderança da Telefónica. Sua nomeação sinaliza uma possível ênfase em eficiência operacional e inovação tecnológica na nova gestão da empresa.

A troca de comando reflete a influência do governo espanhol na estratégia da Telefónica, especialmente em um cenário de mudanças no mercado global de telecomunicações.

Contexto da Vivo no mercado brasileiro

A Vivo é o principal ativo da Telefónica na América Latina, com participação expressiva no mercado de telefonia móvel e banda larga no Brasil. Em 2023, a operadora foi responsável por cerca de 40% das receitas da Telefónica no continente. A empresa também lidera na implantação do 5G, com mais de 2 mil antenas ativas no país.