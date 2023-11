Mubadala solicita AGE para tirar Zamp (ZAMP3) do Novo Mercado

O fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala solicitou à Zamp a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a saída da companhia do Novo Mercado da B3, segmento de listagem que exige o mais alto nível de governança.

O Mubadala possui e 30,4% da Zamp, companhia responsável pelas operações do Burger King e Popeye's no Brasil.

A justificativa do Mubadala é de que a presença da Zamp no Novo Mercado limitaria as estratégias de crescimento. Esses "entraves", segundo o Mubadala, "superam os potenciais benefícios provenientes da listagem naquele segmento especial".

"O Novo Mercado impõe importante limitação às formas de captação de recursos por meio de equity, bem como aos tipos de operações societárias das quais as companhias nele listadas podem participar. Acreditamos que, neste momento, a saída voluntária poderá contribuir de forma determinante para a aceleração do desenvolvimento e da execução das estratégias de crescimento de longo prazo da Zamp", afirmou o Mubadala em carta enviada à companhia.

O Mubadala ainda reforçou que a saída do novo Mercado "permitirá a redução de custos regulatórios e a simplificação e otimização da estrutura organizacional da companhia, embora essa não seja motivação principal da proposta".

Manutenção de práticas do Novo mercado

O fundo ainda informou que irá sugerir manter no Estatuto Social da Zamp práticas de governança corporativa atualmente impostas pelas regras do Novo Mercado. Entre elas estariam