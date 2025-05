Mubadala confirma interesse em fechar capital da Zamp. O preço é menor do que se esperava Gestora que controla a dona do Burger King disse que vê valor justo por ação entre R$ 3,30 e R$ 3,50, abaixo do que a companhia estava cotada em bolsa depois da disparada da última sexta

as ações da Zamp avançaram 14,4% no pregão (Daniel Acker/Bloomberg)