Mubadala compra 51% da rede de academias Bluefit por R$ 464 milhões

A rede de academias Bluefit tem um novo dono. O fundo árabe Mubadala comprou 51% da empresa por R$ 464,1 milhões, como informou a companhia em fato relevante neste sábado, 2, em um aporte feito por meio do veículo MC Fitness Brazil Holding.

Dentro do montante anunciado, R$ 114,1 milhões se referem à compra de participação detida pelos antigos donos e outros R$ 350 milhões serão injetados no caixa da empresa, para subscrever novas ações a serem emitidas pela companhia. Os maiores acionistas, até então, era a Leste Capital, com 55,24% da empresa.

A Bluefit também informou que será celebrado um acordo de acionistas para regular direitos e obrigações, inclusive o exercício de direito de voto e regras de governança e de transferência e ações da emissão.

Como é de praxe, o fato relevante também ressalta que a conclusão da operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Hoje, a Bluefit é uma das maiores redes de academias "low cost" do Brasil. De acordo com os dados divulgados no segundo trimestre deste ano, a rede tem 133 unidades em operação, sendo 81 próprias e 52 franqueadas. O volume representa um crescimento de 17% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Ao todo, são 338 mil alunos, aumento de 38% em relação aos mesmos três meses de 2022.

A receita líquida no primeiro semestre deste ano teve um salto de 54% na comparação com os meses de janeiro a junho de 2022, na esteira da volta à vida presencial e de preocupações com a saúde. A primeira linha do balanço fechou o primeiro semestre em R$ 148,1 milhões. O lucro bruto, no período, foi de R$ 66,6 milhões, aumento de 61% na comparação anual. Com o aumento da despesa financeira, entretanto, a companhia fechou o período ainda em prejuízo: a última linha ficou no vermelho em R$ 1 milhão, ante R$ 3 milhões no ano anterior.

Atualmente, a companhia tem um caixa de R$ 32,4 milhões (ante R$ 14,9 milhões no mesmo período de 2022) e endividamento líquido de R$ 86,7 milhões -- aumento de 21,5% na comparação anual, relacionado à incorporação da Shift Fitness e a uma emissão de debêntures.