MRV vai a mercado para levantar até R$ 1 bilhão com oferta subsequente

Seguindo a janela de follow on aberta, a construtora MRV (MRVE3) anunciou hoje que fará uma emissão de, pelo menos, 58.640.000 ações. A operação, se acrescida em 33%, o valor levantado pode chegar a R$ 1 bilhão, considerando a cotação de R$ 12,79 do último pregão, na quarta-feira, 05.

O objetivo principal da MRV com a oferta é melhorar a estrutura de capital da companhia, exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil. Ao fim do primeiro trimestre, a alavancagem da companhia tinha passado de 2,30 vezes para 8,21 vezes, isso porque a dívida líquida da companhia saltou 71%, para R$ 5,54 bilhões.

Em 2022, a companhia teve prejuízo de R$ 149 milhões, revertendo lucro de R$ 902 milhões do ano anterior. Agora, esperava que 2023 fosse um ano de alívio, conforme explicou Eduardo Fischer, CEO da companhia, em entrevista ao EXAME IN no começo deste ano.

No fim da manhã desta quinta-feira, as ações caíam 2,89%, para R$ 12,42.

O anúncio segue o movimento de outras companhias. Recentemente a CVC (CVCB3) levantou R$ 550 milhões, e a Oncoclínicas, R$ 897 milhões. Ainda houve captações da Direcional (DIRR3), de R$ 429 milhões e da Localiza (RENT3), de R$ 4,5 bilhões.