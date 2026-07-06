Moura Dubeux atinge R$ 1 bi em lançamentos e em vendas no segundo trimestre

A incorporadora Moura Dubeux (MDNE3), focada no Nordeste, divulgou nesta segunda-feira, 6, a prévia de seus resultados operacionais preliminares do segundo trimestre de 2026. O período foi marcado pelo patamar de R$ 1 bilhão lançado e R$ 1 bilhão vendido.

No critério de lançamentos líquidos, a companhia totalizou R$ 1,012 bilhão no período distribuídos em 6 novos empreendimentos que somam 1.944 unidades residenciais. O volume representa uma redução de 45,7% na comparação com o forte segundo trimestre de 2025 e recuo de 22,6% ante o primeiro trimestre de 2026 (1T26).

No acumulado do primeiro semestre de 2026 (1S26), o VGV Líquido lançado alcançou R$ 2.321 milhões, uma expansão de 2,5% frente ao mesmo período do ano anterior.

Desempenho Comercial e VSO

O volume de vendas e adesões líquidas atingiu R$ 1,015 bilhão no trimestre, mantendo-se estável (-1,8%) em relação ao trimestre passado e apresentando contração de 14,9% na comparação anual.

As vendas líquidas somaram R$ 2,050 bilhão no primeiro semestre, alta de 17,5% contra os R$ 1,744 bilhão registrados no mesmo período do ano passado.

A velocidade de comercialização medida pelo indicador VSO Líquido dos últimos doze meses situou-se em 51,1%, o que representa uma redução de 4,5 pontos percentuais na comparação anual. Isoladamente no trimestre, o VSO foi de 20,9%.

O segmento de condomínios (obras por administração) seguiu como o principal vetor de comercialização da companhia, respondendo por R$ 731 milhões das vendas brutas do trimestre.

Lançamentos por Região

A Bahia foi o principal motor dos lançamentos no trimestre, impulsionada pelo desempenho das praças de Salvador e pelo avanço regional.

Praça de Lançamento VGV Líquido (%MD) Participação (%) Projetos Destacados Bahia (BA) R$ 601 milhões 59% Salvador 220 (63% vendido) e Cyano (90% vendido) Ceará (CE) R$ 241 milhões 24% Beach Class Macedos e Única Benfica Paraíba (PB) R$ 107 milhões 11% Beach Class João Pessoa Rio Grande do Norte (RN) R$ 63 milhões 6% Única Veredas

Geração de Caixa e Dividendos

Um dos principais destaques financeiros do trimestre foi a geração de caixa positiva de R$ 28,2 milhões no segundo trimestre de 2026, revertendo o consumo expressivo registrado no trimestre anterior.

A Moura Dubeux também informou que realizará, no dia 14 de julho de 2026, o pagamento da terceira e quarta parcelas dos dividendos anunciados em dezembro de 2025, no montante total de R$ 100 milhões (equivalente a R$ 1,18 por ação).

A incorporadora encerrou o período com um banco de terrenos (landbank) altamente robusto, somando 60 terrenos que totalizam um VGV Bruto potencial estimado em R$ 11,8 bilhões. Desse total, a estratégia de aquisição via permuta física responde por 63%, garantindo eficiência de capital para a continuidade das operações no Nordeste.