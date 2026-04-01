Mounjaro, Wegovy e Ozempic podem ficar mais caros: entenda

Mounjaro, Wegovy e Ozempic poderão ficar mais caros a partir dessa quarta-feira, 1º. Isso porque a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) autorizou o reajuste dos valores para fármacos de nível 3, no qual esses itens se encaixam, em 1,13%.

Na prática, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), esse percentual funciona como um teto, não uma obrigação. Ou seja, laboratórios e farmácias podem aplicar um reajuste menor — ou até não aumentar os preços — dependendo da concorrência e das condições do mercado.

Esse valor é definido com base em uma fórmula regulada por lei, que considera a inflação medida pelo IPCA, mas desconta ganhos de produtividade da indústria farmacêutica. A ideia é que, se as empresas ficaram mais eficientes ao longo do tempo, parte desse ganho seja repassada aos consumidores na forma de aumentos mais baixos.

Dentro desse modelo, os medicamentos são divididos em três níveis, de acordo com o grau de concorrência. Enquanto os de nível 1 (com mais concorrência) podem subir até 3,81%, e os de nível 2 até 2,47%, os de nível 3 têm o menor reajuste permitido, 1,13%, justamente por exigirem maior proteção regulatória.

À EXAME, a fabricante Eli Lilly, do Mounjaro não confirmou o aumento dos preços. Por outro lado, a Novo Nordski, fabricante do Wegovy e Ozempic, disse que "ainda está entendendo se irá aplicar o índice, de acordo com as estratégias planejadas para seu portfólio de produtos”.

Preços máximo ao consumidor (PMC)

Existem também três limites de preço no mercado de medicamentos: o preço de fábrica (definido pelos fabricantes), o preço máximo nas vendas ao governo e o preço final ao consumidor, que é o valor cobrado pelas farmácias. Confira:

PMC atual Wegovy (sem reajuste): Dosagens de 0,25 mg, 0,5 mg e 1 mg: de R$ 1.065,75 e R$ 1.384,10 Dosagem de 1,7 mg: de R$ 1.596,40 a R$ 2.073,25 Dosagem de 2,4 mg: de R$ 2.053,30 a R$ 2.666,62

PMC atual Ozempic (sem reajuste): Todas as dosagens disponíveis: de R$ 1.065,70 a R$ 1384,10

PMC do Mounjaro: Mounjaro (PMC atual) em canetas aplicadoras para todas as dosagens 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg e 30 mg: Caixa com 4 Canetas: de R$ 3.125,32 a R$ 4.058,86 Caixa com 2 Canetas: de R$ 1.562,66 a R$ 2.029,42



Lembrando que esses são os preços máximos que as fabricantes podem cobrar do consumidor. Mas, normalmente, os valores ficam abaixo deles, sendo necessário consultar o site dos estabelecimentos para saber os valores reais.