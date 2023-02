Motor de crescimento, Weg aumenta lucro em 36,5% e volta a superar estimativas do mercado

A Weg (WEGE3) apresentou lucro líquido de R$ 1,19 bilhão em balanço do quarto trimestre divulgado na manhã desta quarta-feira, 15. O resultado foi 36,5% superior ao registrado no mesmo período de 2021 e acima das projeções do mercado. O consenso da Bloomberg de antes do início da temporada de balanços era de R$ 1,073 bilhão.

O Ebitda foi de R$ 1,559 bilhão contra a expectativa de R$ 1,46 bilhão. A receita líquida teve crescimento anual de 22% para R$ 7,980 bilhões, cerca de R$ 110 milhões acima do previsto pelo mercado. O lucro líquido, o Ebitda e a receita terminaram o ano em R$ 4,208 bilhões, R$ 5,617 bilhões e R$ 29,905 bilhões, respectivamente.

O maior faturamento foi puxado pela expansão de 32,1% da receita do mercado interno para R$ 3,818 bilhões no trimestre. No Brasil, a receita com Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD) saltou 45,2% para R$ 2,031 bilhões. O destaque, segundo a Weg, ficou com o negócio de geração solar, aerogeradores e alternadores.

No mercado externo, maior fonte de receita da empresa, o crescimento foi de 14% para 4,162 bilhões. Em dólar, o faturamento da Weg no exterior foi de US$ 791,9 milhões.

Do total vendido pela empresa no mercado externo, 46% foi para a América do Norte, 27,2% para a Europa, 10% para a América do Sul e Central, 9,5% para a Ásia-Pacífico e 6,7% para a África. Assim como no mercado local, a expansão foi liderada pelo setor de GTD, com aumento de 16,6% no trimestre para R$ 1,136 bilhão.

A principal frente da Weg, de Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais (EEI), cresceu 26,8% no mercado local para R$ 1,253 bilhão. No exterior, a receita da Weg em EEI saltou 15,1% para R$ 2,613 bilhões. O desempenho, segundo a empresa, foi puxado pela atividade industrial aquecida nos Estados Unidos e Europa.

Dividendos e JCP da Weg

Com resultado em alta, a Weg pretende distribuir R$ 2,252 bilhões por meio de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) referente ao resultado de 2022. O montante a ser distribuído, que será proposto em assembleia geral ordinária (AGO) de 25 de abril, representa 53,5% do lucro líquido total do ano. Desse valor, no entanto, R$ 890 milhões já foram pagos em 17 de agosto do ano passado. A distribuição dos proventos referentes ao segundo semestre será de R$ 1,363 bilhão e deverá ser feita em 15 de março.