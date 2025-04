Morgan Stanley inicia venda da última fatia de dívida do X, de Elon Musk

O banco Morgan Stanley deu início à venda do último lote de dívida ligada à aquisição da plataforma X (antigo Twitter) pelo bilionário Elon Musk, num movimento que pode finalmente encerrar um processo de desinvestimento que se arrasta há quase dois anos.

Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, o banco está oferecendo US$ 1,23 bilhão em dívida do X por meio de um empréstimo de taxa fixa, com juro de 9,5% ao ano, sendo precificado com deságio entre 2% e 2,5% do valor de face.

O lançamento da operação ocorre após semanas de volatilidade nos mercados de crédito, impulsionada pelas tarifas comerciais anunciadas pelo governo Trump. Com o arrefecimento do temor entre os investidores nos últimos dias, os bancos têm aproveitado para desaguar operações represadas.

A operação do Morgan Stanley marca o capítulo final de uma saga iniciada em 2022, quando Musk comprou o então Twitter por US$ 44 bilhões. O Morgan Stanley orientou Musk, liderou os acordos de financiamento e assumiu a maior parte da dívida do negócio.

Na época, a compra da dívida foi vista como arriscada, em meio a preocupações com as mudanças na política de moderação de conteúdo da plataforma e o impacto disso na receita com publicidade. O sentimento só começou a mudar neste ano, impulsionado pela aproximação do bilionário com o presidente Donald Trump e a perspectiva de melhora nas receitas do X.

A venda anunciada agora expande o volume de um empréstimo colocado no mercado em fevereiro, que tem mostrado resiliência.