Morgan Stanley bate recorde de receita e lucra US$ 4,6 bi no 3º trimestre

O banco de investimento Morgan Stanley apresentou nesta quarta-feira, 15, resultados robustos no terceiro trimestre de 2025, impulsionados pela forte recuperação das operações de investment banking e pela alta nas receitas de gestão de patrimônio.

O lucro líquido somou US$ 4,6 bilhões no trimestre encerrado em 30 de setembro, acima dos US$ 3,2 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior.

O ganho por ação foi de US$ 2,80, frente aos US$ 1,88 de um ano atrás. A receita total atingiu US$ 18,2 bilhões, recorde para a instituição.

As ações do banco subiam 3,2% no pré-mercado às 8h50 (horário de Brasília).

M&As e IPOs impulsionam resultado

As receitas com investment banking avançaram 44%, para US$ 2,11 bilhões, acompanhando a retomada das operações de fusões e aquisições e o aumento das emissões de ações e títulos de dívida no mercado internacional.

No segmento de ofertas de ações, a receita com coordenação de operações de abertura de capital avançou para US$ 652 milhões, ante US$ 362 milhões no mesmo período de 2024.

O banco foi um dos coordenadores de IPOs de grande porte, incluindo os da desenvolvedora de software Figma e da fintech sueca Klarna.

Gestão de patrimônio atinge recorde

A divisão de gestão de patrimônio, foco estratégico do Morgan Stanley, teve receita recorde de US$ 8,2 bilhões no trimestre, impulsionada pela valorização dos mercados. A margem pré-impostos ficou em 30,3%, em linha com a meta de longo prazo.

A unidade adicionou US$ 81 bilhões em novos ativos líquidos e US$ 42 bilhões em ativos baseados em taxas. O total de ativos de clientes nos segmentos de gestão e investimento alcançou US$ 8,9 trilhões, aproximando-se da meta de US$ 10 trilhões.

“Nossa empresa integrada entregou um trimestre excepcional, com forte desempenho em cada um dos nossos negócios globalmente”, afirmou o CEO Ted Pick em nota.

A divulgação dos resultados ocorre em uma semana intensa para o setor bancário americano. Na terça-feira, JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo e Citigroup também reportaram balanços com forte contribuição das áreas de trading e investment banking. Nesta manhã, o Bank of America divulgou resultados acima das expectativas de mercado.