Moody's reitera rating Baa3 da Ambev, com perspectiva estável

A Moody's reiterou nesta segunda-feira, 13, o rating Baa3 da Ambev, com perspectiva estável. Segundo a agência, a nota é apoiada pela dimensão da cervejeira que é uma das maiores do mundo e líder em grandes mercados como Brasil e Canadá, além de dispor de um vasto portfólio de marcas.

A instituição ressalta que a empresa depende pouco do sistema bancário local para financiamento e que sua relevância para a controladora, Anheuser-Busch InBev, mitiga as conexões com a economia brasileira.

Volatilidade

Por outro lado, a Moody's afirma que a Ambev é negativamente afetada pela volatilidade e natureza semelhante a commodities dos custos de insumo e do uso de estratégias de hedge para proteger as margens.

"A Ambev está exposta aos riscos sociais que afetam o setor de bebidas alcoólicas, incluindo as preocupações dos clientes em relação ao impacto do consumo de açúcar e álcool na saúde, que aumenta a demanda por novos tipos de bebidas e outros alimentos mais saudáveis", pontua.