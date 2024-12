Moody’s prevê recuperação econômica, mas destaca incertezas nos EUA e no G-20

Pela primeira vez desde março de 2023, a agência de classificação de crédito Moody’s elevou a perspectiva do setor bancário global de negativa para estável, segundo relatório divulgado pela Fortune. Ao justificar essa atualização, a agência destacou o afrouxamento monetário entre os membros do Grupo dos 20 (G-20), bem como cortes nas taxas de juros que melhorarão a qualidade dos ativos e proporcionarão financiamento e liquidez robustos na maioria dos sistemas.

“Alteramos a perspectiva global para os bancos de negativa para estável, refletindo nossa expectativa de que a estabilização do crescimento econômico e o afrouxamento monetário apoiarão os ambientes operacionais dos bancos, aliviarão a pressão sobre a qualidade de seus ativos e ajudarão na recuperação do crescimento dos depósitos”, afirmou David Yin, vice-presidente e analista sênior de crédito da Moody’s, em comunicado.

As avaliações da Moody’s desempenham um papel importante na determinação da solvência de bancos, governos e diversos ativos.

Recuperação em 2025

No próximo ano, a Moody’s espera que as economias do G-20 passem de uma recuperação cíclica típica após uma recessão para taxas mais lentas, porém mais sustentáveis. Os membros do G-20 incluem: Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, República da Coreia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, União Africana e União Europeia.

Embora as taxas de juros estejam caindo amplamente entre os membros do G-20, o Federal Reserve reduziu recentemente as taxas de juros em 0,25%, para uma faixa de 4,5% a 4,75%, o segundo corte do ano. Além disso, em outubro, o Banco Central Europeu (BCE) reduziu suas principais taxas de juros em 0,25%, para uma faixa de 3,25% a 3,65%.

As taxas mais baixas também contribuíram para outra previsão da Moody’s: o crescimento dos depósitos continuará a se recuperar moderadamente no próximo ano, à medida que os produtos de investimento se tornem menos atraentes. Os depósitos bancários nos EUA atingiram o pico em abril de 2022, com US$ 18,2 trilhões (aproximadamente R$ 110,11 trilhões), caindo para US$ 17,2 trilhões (cerca de R$ 104,06 trilhões) um ano depois e, apesar de uma recuperação lenta desde então, ainda não retomaram o patamar anterior.

“No entanto”, acrescentou Yin, “conflitos geopolíticos, tensões comerciais e mudanças políticas pós-eleitorais nos EUA criam incertezas e riscos significativos”.

Conflitos pelo mundo

Entre os diversos riscos listados no relatório estão vários conflitos geopolíticos. “Os conflitos em andamento na Europa e no Oriente Médio, e o aumento das tensões entre China e EUA, adicionam uma incerteza significativa às perspectivas para a economia global”, escreveram os autores da Moody’s. “Governos e empresas estão trabalhando para construir resiliência diversificando cadeias de suprimentos, mas a imprevisibilidade dos desenvolvimentos geopolíticos significa que podem surgir novos choques.”

Outro risco importante é a incerteza sobre como a política dos EUA pode mudar sob o presidente eleito Donald Trump. “O crescente protecionismo, incluindo restrições ao comércio e fluxos de investimento transfronteiriços, e à imigração, pode pesar sobre a produção global. Maior protecionismo comercial nos EUA será um risco claro tanto para a expansão econômica dos EUA quanto para a global.”