Moody's faz alerta sobre contratos de US$ 300 bilhões de IA da Oracle

Embora reconheça o potencial da Oracle no segmento de infraestrutura de IA, a Moody's não tomou nenhuma medida imediata de alteração no rating da gigante de software

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06h25.

A agência de classificação de risco Moody's expressou preocupações sobre os contratos de US$ 300 bilhões recentemente firmados pela Oracle, com destaque para a dependência da empresa de um número limitado de clientes no setor de inteligência artificial (IA).

Embora reconheça o potencial da Oracle no segmento de infraestrutura de IA, a Moody's não tomou nenhuma medida imediata de alteração no rating da gigante de software, que atualmente está em Baa2, o que a coloca na faixa inferior dos ratings de investimento.

A Oracle, que recentemente anunciou a previsão de superar meio trilhão de dólares em receitas de sua unidade Oracle Cloud Infrastructure, teve um aumento nas receitas graças à assinatura de contratos com grandes players de IA, como a OpenAI.

O Wall Street Journal revelou recentemente que a OpenAI assinou um acordo com a Oracle para adquirir US$ 300 bilhões em poder de computação ao longo de cerca de cinco anos, um dos maiores contratos de nuvem já firmados na indústria. A maior parte dessa receita projetada pela Oracle será gerada a partir do acordo com a OpenAI.

Acompanhe tudo sobre:Moody'sOracleLarry Ellison

