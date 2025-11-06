Invest

Moderna tem prejuízo de US$ 200 mi com queda nas vendas de vacinas contra Covid

Empresa reduziu a previsão de faturamento anual e aposta em novos produtos e corte de custos

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 21h06.

A Moderna apresentou prejuízo líquido de US$ 200 milhões no terceiro trimestre de 2025, revertendo o lucro de US$ 13 milhões obtido no mesmo período do ano anterior. O resultado reflete a redução na demanda por vacinas contra a Covid-19, principal produto da empresa desde o início da pandemia.

A receita total da biofarmacêutica caiu 45%, para US$ 1,02 bilhão, em comparação com o mesmo trimestre de 2024. Apesar da retração, o resultado superou as estimativas de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 879,6 milhões. O prejuízo por ação foi de US$ 0,51, menor do que o esperado pelo mercado, que projetava perda de US$ 2,12 por papel.

A companhia, sediada em Cambridge (Massachusetts), atribuiu o desempenho negativo à queda nas vendas da vacina contra a Covid-19. A demanda mais baixa nos Estados Unidos decorre das menores taxas de imunização, enquanto no exterior a retração foi influenciada pelo fim de contratos governamentais e pelo cronograma de entregas de vacinas, segundo o Wall Street Journal.

Revisão de projeção e aposta em novos produtos

A Moderna também revisou para baixo sua projeção de receita anual, estimando agora entre US$ 1,6 bilhão e US$ 2 bilhões, ante previsão de US$ 1,5 bilhão a US$ 2,2 bilhões. Analistas esperavam faturamento de US$ 1,89 bilhão.

Durante o trimestre, a Moderna lançou a mNEXSPIKE, uma nova vacina contra Covid para pessoas de 12 a 64 anos com risco de contrair variações graves da doença e também para adultos de 65 anos ou mais.

O CEO Stéphane Bancel afirmou que a companhia vem se beneficiando de medidas de redução de custos e busca expandir seu portfólio de vacinas e terapias para compensar a menor demanda pelo imunizante contra a Covid-19.

