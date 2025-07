Minoritário aciona Justiça para impedir fusão entre Marfrig e BRF: assembleia pode ser adiada?

Mais um acionista contrário a fusão entre Marfrig e BRF acionou a Justiça para impedir a operação. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, uma ação cautelar com pedido de tutela de urgência foi ajuizada na 17º Vara Federal de São Paulo. O recurso teria sido movido por William Curi Baena, aposentado do Banco do Brasil e associado da Previ, que é acionista minoritária da BRF. Baena também é ex-secretário de Saúde de Espírito Santo e estaria sendo representado pelo escritório Warde Advogados.

Ainda segundo a reportagem da coluna, o acionista argumenta que a Previ perderia R$ 2,9 bilhões com a fusão entre as gigantes do setor de proteínas. A ação pede que assembleia geral de acionistas da BRF, marcada para o próximo dia 14, seja suspensa. Também há um pedido para que a Marfrig - que tem assembleia marcada para o mesmo dia - seja impedida de votar na deliberação.

Inicialmente, as assembleias estavam previstas para acontecer no último dia 18 de junho. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por sua vez, determinou que as AGEs fossem adiadas em 21 dias, com o entendimento que as informações disponibilizadas pelas companhias eram insuficientes para embasar a decisão dos acionistas. A autarquia acatou ao pedido de um outro minoritário, a Nova Almeida Fundo de Investimento Multimercado, da Reag Trust.

A EXAME tentou contato com William Curi Baena e o escritório Warde Advogados, mas não obteve resposta até o fechamento dessa nota.