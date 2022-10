Ministro das Finanças do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, é demitido

O ministro das Finanças do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, foi demitido nesta sexta-feira, 14, pela primeira-ministra Liz Truss. Ambos os políticos são membros do Partido Conservador.

A decisão de remover Kwarteng, 47 anos, apenas 40 dias após sua nomeação, ocorreu após o desastrado anúncio de um pacote fiscal de cunho liberal no final de setembro, que derrubou os mercados financeiros em Londres, derrubou o valor da libra e desencadeou uma verdadeira crise da dívida soberana britânica, que obrigou o Banco da Inglaterra a intervir com compras maciças de títulos do governo.

O pacote fiscal previa cortes significativos de impostos financiados em déficit, por um valor de 40 bilhões de libras. Isso em um momento de elevada inflação no Reino Unido, crise global e do aumento das taxas básicas de juros.

Mesmo com as enormes pressões por parte da opinião pública britânica e por parte de deputados do próprio Partido Conservador, por causa das pesquisas eleitorais que indicam uma vantagem do Partido Trabalhista em 33 pontos, Kwarteng chegou a declara que jamais voltaria para trás e não retiraria o pacote fiscal. Não é à toa que o jornal britânico "The Guardian" o renomeou "Kami-kwasi", juntando seu primeiro nome, Kwasi, e a palavra kamikaze.

Kwarteng, que estava em Washington ontem para a cúpula conjunta de outono do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, voltou às pressas para Londres nas últimas horas e foi direto para Downing Street, residência da primeira-ministra, onde recebeu a notícia que tinha sido removido. Agora, Truss deverá anunciar uma reviravolta no programa econômico. Entre as medidas que poderiam ser revogadas está o corte do imposto sobre as empresas, cujo valor foi calculado em 18 bilhões de libras.

Segundo ministro das Finanças com mandato mais curto da história

A demissão do ministro - Chanceler, no jargão político britânico - é a mais rápida desde 1970. Apenas outro chanceler teve duração mais curta, Iain Macleod, mas a causa do fim do mandato foi sua morte, por ataque cardíaco, 30 dias depois de assumir o cargo.

O Reino Unido terá agora o quarto titular desta importante pasta em 4 meses. Uma instabilidade que deixa ainda mais complicada a gestão das finanças da quinta maior economia do planeta.

Além disso, a saída de Kwarteng é um duro golpe para Truss, pois ele foi um dos principais apoiadores da primeira-ministra em sua campanha para chegar na liderança do governo do Reino Unido em 2022, e é considerado pela mídia local como sua alma gêmea política. Além disso, isso coloca em risco a posição da própria líder do governo que poderia ser substituída nos próximos dias por um governo liderado por Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças do governo de Boris Johnson, e Penny Mordaunt, atual líder da Câmara dos Comuns e ex-ministra da Defesa.