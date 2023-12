Ministro da Turquia diz que programa de proteção cambial a depósitos deve acabar em 2024

A Turquia deverá encerrar seu programa de proteção de depósitos bancários em lira turca a partir de 2024, de acordo com o ministro das Finanças, Mehmet Simsek. Em vigor desde 2021, o programa, conhecido como KKM, protegia depósitos da moeda turca da depreciação cambial. Em 2023, a lira perdeu quase 60% de seu valor ante o dólar.

Em comunicado no X, antigo Twitter, Simsek ainda destacou que a inflação anual na Turquia está começando a cair e que a disciplina orçamentária "está estabelecida".

O que diz o ministro das Finanças da Turquia

"Continuaremos a receber resultados positivos do nosso programa no novo ano. A inflação anual começou a diminuir; a adequação das reservas aumentou ainda mais e o sistema de proteção cambial terminou. Começamos a melhora permanente do déficit da conta corrente e a disciplina orçamentária está estabelecida. Será um ano em que as bases de um elevado crescimento sustentável serão fortalecidas", escreveu o ministro, que assumiu o cargo em junho deste ano. "Continuaremos a implementar o nosso programa com determinação para uma Turquia mais próspera", reforçou.