Ministério da Defesa da Lituânia escolhe Embraer para reforço militar

A Embraer (EMBR3) anunciou nesta quarta-feira, 18, que o Ministério da Defesa Nacional da Lituânia escolheu o C-390 Millennium como sua aeronave de transporte militar de próxima geração.

A decisão reforça o interesse por parte de países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). A aeronave é capaz de transportar até 26 toneladas de carga útil, superando outras aeronaves de transporte militar de médio porte em termos de capacidade.

Além disso, sua velocidade de voo (470 nós) e alcance tornam-na uma opção eficaz para diversas missões, que incluem desde transporte de cargas até operações de combate a incêndios.

O contrato inclui ainda uma série de iniciativas de cooperação industrial, abrangendo áreas como Manutenção, Reparo e Revisão (MRO), além de co-produção de peças e parcerias com institutos de pesquisa locais.

Este movimento se alinha com o objetivo da Lituânia de fortalecer suas capacidades de defesa, ao mesmo tempo em que maximiza as sinergias e o ecossistema de suporte existentes na Europa.

Expansão da Embraer em países da OTAN

Além da Lituânia, outros países da OTAN, como Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca, Suécia e Eslováquia, também optaram pelo C-390 Millennium para modernizar suas forças aéreas.

A aeronave é vista como uma solução robusta para missões de transporte militar, oferecendo vantagens competitivas no que diz respeito a capacidade de carga, velocidade e flexibilidade de operação, além de atender aos requisitos específicos de interoperabilidade com as forças aliadas da OTAN.

"Estudamos cuidadosamente diversos modelos de aeronaves de transporte militar disponíveis no mercado e nossa avaliação mostrou claramente que o C-390 Millennium é a plataforma ideal para atender aos nossos requisitos operacionais militares. Portanto, a Lituânia selecionou a Embraer para avançar nas negociações e esperamos finalizar o contrato de aquisição nos próximos meses", disse a vice-ministra da Defesa Nacional da Lituânia, Loreta Maskaliovienė.

A aeronave C-390 Millennium tem se destacado por sua alta taxa de capacidade de missão, com 93% de taxa de disponibilidade e mais de 99% de conclusão de missão, o que demonstra sua robustez em ambientes desafiadores.

Sua versatilidade e desempenho são qualidades-chave que a tornaram a escolha preferida de várias nações, proporcionando uma solução eficiente para uma gama ampla de missões, desde transporte e lançamento de cargas e tropas até evacuação médica e missões humanitárias.

"Esta seleção reflete o compromisso da Embraer em fortalecer as capacidades de defesa de seus parceiros na Europa. Nesse sentido, o C-390, com sua versatilidade, desempenho e interoperabilidade com a OTAN, é a plataforma ideal — prontamente disponível para realizar as missões mais exigentes”, afirma o CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco Da Costa Junior.

Analistas aumentam as expectativas para a companhia

Conforme os analistas do Bradesco BBI, os novos pedidos potenciais da Lituânia podem adicionar entre US$360 milhões e US$720 milhões (entre preço unitário e serviços/outros) ao backlog da Embraer , cerca de 1%a 3% em relação ao backlog do primeiro trimestre, e mais 8% no backlog combinado de Defesa e Serviços.

Esse pedido, somado aas 10 opções de Portugal para outros países anunciadas na segunda-feira, corrobora a visão do banco de que a Embraer pode continuar anunciando novos pedidos de países da OTAN nos próximos meses ou anos.

Os analistas Andre Ferreira e Leandro Neto observam um potencial para pelo menos 50 novos pedidos do C-390 de países da OTAN com o aumento dos investimentos em defesa na Europa, resultando em um backlog potencial de US$5 bilhões a US$11 bilhões.

"Se a Embraer expandir para outros países da OTAN, esse mercado endereçável pode dobrar. Também destacamos que o C-390 está concorrendo a pedidos da Índia (40-80) e da Arábia Saudita (33), entre outros, o que pode gerar novos pedidos".

Considerando um desconto potencial de 50%, o pedido da Skywest poderia levar o backlog do segundo trimestre de 2025 a atingir um novo nível recorde em comparação aos US$ 26,4 bilhões registrados no primeiro trimestre deste ano, segundo os analistas do Itaú BBA.

"Acreditamos que um pedido dessa magnitude deve confirmar nosso otimismo em relação ao evento do Paris Air Show e apoiando ainda mais nosso cálculo de 14% de IRR (nominal, em dólar) para a ação", avaliam os analistas Daniel Gasparete, Gabriel Rezende e Pedro Tineo.

O Bradesco BBI e o Itaú BBA mantêm recomendação de compra para a Embraer, com preço-alvo de US$60 e US$62 para o final de 2025, respectivamente.