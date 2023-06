Minibolha: Bank of America diz que investidor foge de ações tech

Há sinais iniciais de que os investidores fogem das ações de tecnologia depois que um rali semelhante a 1999 formou uma minibolha, segundo Michael Hartnett, do Bank of America.

Os fundos do setor de tecnologia registraram resgates de US$ 2 bilhões nos cinco pregões até 21 de junho, o maior fluxo negativo em 10 semanas, disse o estrategista, com base em dados da EPFR Global.

Os investidores saem depois que o Nasdaq 100 subiu 38% no ano, a caminho do melhor semestre desde os últimos seis meses de 1999, quando subiu 61% após alta 26% no primeiro semestre.

S&P

Hartnett disse que, embora um excesso de posições compradas e entusiasmo do investidor não sejam um impedimento para mais alta, há uma chance maior de queda do que de alta nos próximos meses. Sua equipe vê um potencial de alta máximo de 100 a 150 pontos, contra um potencial de queda de 300 pontos para o S&P 500 antes do Dia do Trabalho, comemorando na primeira segunda-feira de setembro nos EUA.

Hartnett disse que os investidores estão “presos em ações de crescimento”, como tecnologia, porque bancos e imóveis comerciais ainda inspiram preocupações com recessão, especialmente à luz de novos aumentos de juros em várias economias desenvolvidas.