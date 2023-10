Minha Casa Minha Vida puxa vendas da MRV no 3º trimestre

A MRV (MRVE3) registrou vendas líquidas R$ 2,2 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 54,5% ante o mesmo intervalo de 2022. Com o resultado, a empresa mineira reportou R$ 6,2 bilhões em vendas de janeiro a setembro, valor recorde para o período.

Os números foram impulsionados pela retomada de investimentos no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, do governo federal, mas especialmente pelas operações da Sensia, que vende unidades habitacionais fora do programa.

O valor geral de vendas (VGV) foi de R$ 1,8 bilhão no ano, um avanço modesto de 2,9%, mas o tíquete médio avançou 18,9%, para R$ 239 mil.

Trisul acelera

Nesta terça-feira, 17, as construtoras Trisul e Helbor, com maior exposição às classes média e alta, também divulgaram seus números prévios do terceiro trimestre.

A Trisul reportou vendas brutas totais de R$ 303,3 milhões, um aumento de 83%. No acumulado do ano, as vendas brutas somaram R$ 1 bilhão, um aumento de 86,3%. Já as vendas líquidas chegaram a R$ 284,3 milhões, um aumento de 108,1% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. No acumulado do ano, as vendas líquidas totalizaram R$ 946,8 milhões, um aumento de 102,8%.

Já a Helbor viu uma redução nas vendas. No total, elas somaram R$ 395 milhões, representando um

aumento de 7,6% em comparação com o segundo trimestre, mas uma queda de 16% ante o mesmo período de 2022.

Das vendas totais do trimestre da Helbor, 75,7% corresponderam à venda de estoque pronto e em construção e 24,3% à venda de lançamentos.