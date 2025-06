Minerva vende planta no Uruguai por US$ 48 milhões

A Minerva, por meio de sua controlada Athn Foods, anunciou a venda de sua planta localizada em Colonia, no Uruguai, para a Allana Magellan por US$ 48 milhões.

A transação faz parte dos esforços da empresa para cumprir com as exigências da autoridade antitruste uruguaia e obter aprovação para a compra de outras duas unidades que pertenciam à Marfrig no país.

A venda da planta de Colonia foi uma proposta da Minerva à Comissão de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) logo após receber, no ano passado, a negativa da Coprodec -- o Cade uruguaio.

A conclusão do acordo ainda depende de determinadas condições, incluindo a aprovação da Coprodec, conforme destacado pela Minerva em seu fato relevante na noite de sexta-feira, 13.

A expectativa é que, após a aprovação da Coprodec, a companhia possa consolidar sua presença no país e otimizar sua operação com as plantas restantes, nas localidades de San José e Salto.