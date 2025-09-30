Minerva na liderança e Raízen na laterna: veja as maiores altas e baixas do Ibovespa no 3º tri

Após renovar o topo histórico oito vezes em setembro, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrou o mês com alta de 3,4%, acumulando 5,32% no trimestre.

Nenhuma das blue chips (ações de maior peso do índice) ficaram no top five das maiores altas. A lista, compilada por Einar Rivero, da Elos Ayta, foi encabeçada por Minerva (BEEF3), com valorização de 37,76% no período, mesmo com especulações iniciais de que a empresa seria uma das mais afetadas pelas tarifas de importação impostas ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos.

Os papéis da Eletrobras ocuparam o segundo e terceiro lugar, respectivamente: ELET3 avançou 35,98% e ELET6, 30,16%, num trimestre em que a companhia anunciou uma distribuição bilionária de dividendos.

GPA (PCAR3) ocupou a quarta posição, subindo 29,22% no período, em meio a mudanças no seu quadro societário. Ultrapar (UGPA3), obteve ganhos acumulados 27,40%, e foi um dos destaques de alta no dia em que a Operação Carbono Oculto lançou sua ofensiva contra a distribuição ilegal de combustíveis.

O ranking das 20 maiores valorizações do período trouxe apenas uma blue chip: VALE3, na 19ª posição, num período em que o preço do minério de ferro chinês avançou cerca de 10%.

As maiores altas do Ibovespa no 3T25

Empresa Ticker Variação (%) Minerva BEEF3 37,76 Eletrobras ELET3 35,98 Eletrobras ELET6 30,16 GPA PCAR3 29,22 Ultrapar UGPA3 27,40 Fleury FLRY3 26,70 RaiaDrogasil RADL3 22,44 Eneva ENEV3 21,25 Rede D Or RDOR3 19,45 Cogna ON COGN3 18,86 Direcional DIRR3 18,84 Cyrela Realt CYRE3 17,44 Cury S/A CURY3 17,11 MRV MRVE3 16,95 Btgp Banco BPAC11 15,94 Allos ALOS3 15,21 Marcopolo POMO4 13,96 Vibra VBBR3 13,53 Vale VALE3 13,20 CSN Mineração CMIN3 11,49

Maiores quedas do Ibovespa

No lado das maiores quedas, as ações da Raízen (RAIZ4) tiveram a maior baixa do Ibovespa, recuando 38,18%. A empresa se desfez de ativos para reduzir sua alavancagem e não descartou um aumento de capital.

Azzas 2154 (AZZA3) vem na sequência, caindo 29,88%, seguida por Braskem (BRKM5), com baixa de 27,56%. A petroquímica, recentemente, chegou ao menor valor de mercado dos últimos 16 anos. Yduqs Part (YDUQ3) ocupa o quarto lugar do ranking de baixas, recuando 21,65%, e Lojas Renner (LREN3) completa o top five, com queda de 21,20%.

Veja a seguir as 20 maiores baixas do Ibovespa no terceiro trimestre.