Minerva na liderança e Raízen na laterna: veja as maiores altas e baixas do Ibovespa no 3º tri

Apenas uma ação de peso do índice entrou na lista das 20 maiores altas do período; saiba qual

Ibovespa subiu 5,32% no trimestre (B3/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21h32.

Após renovar o topo histórico oito vezes em setembro, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrou o mês com alta de 3,4%, acumulando 5,32% no trimestre.

Nenhuma das blue chips (ações de maior peso do índice) ficaram no top five das maiores altas. A lista, compilada por Einar Rivero, da Elos Ayta, foi encabeçada por Minerva (BEEF3), com valorização de 37,76% no período, mesmo com especulações iniciais de que a empresa seria uma das mais afetadas pelas tarifas de importação impostas ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos.

Os papéis da Eletrobras ocuparam o segundo e terceiro lugar, respectivamente: ELET3 avançou 35,98% e ELET6, 30,16%, num trimestre em que a companhia anunciou uma distribuição bilionária de dividendos.

GPA (PCAR3) ocupou a quarta posição, subindo 29,22% no período, em meio a mudanças no seu quadro societárioUltrapar (UGPA3), obteve ganhos acumulados 27,40%, e foi um dos destaques de alta no dia em que a Operação Carbono Oculto lançou sua ofensiva contra a distribuição ilegal de combustíveis.

O ranking das 20 maiores valorizações do período trouxe apenas uma blue chip: VALE3, na 19ª posição, num período em que o preço do minério de ferro chinês avançou cerca de 10%.

As maiores altas do Ibovespa no 3T25

EmpresaTickerVariação (%)
MinervaBEEF337,76
EletrobrasELET335,98
EletrobrasELET630,16
GPAPCAR329,22
UltraparUGPA327,40
FleuryFLRY326,70
RaiaDrogasilRADL322,44
EnevaENEV321,25
Rede D OrRDOR319,45
Cogna ONCOGN318,86
DirecionalDIRR318,84
Cyrela RealtCYRE317,44
Cury S/ACURY317,11
MRVMRVE316,95
Btgp BancoBPAC1115,94
AllosALOS315,21
MarcopoloPOMO413,96
VibraVBBR313,53
ValeVALE313,20
CSN MineraçãoCMIN311,49

Maiores quedas do Ibovespa

No lado das maiores quedas, as ações da Raízen (RAIZ4) tiveram a maior baixa do Ibovespa, recuando 38,18%. A empresa se desfez de ativos para reduzir sua alavancagem e não descartou um  aumento de capital.

Azzas 2154 (AZZA3) vem na sequência, caindo 29,88%, seguida por Braskem (BRKM5), com baixa de 27,56%. A petroquímica, recentemente, chegou ao menor valor de mercado dos últimos 16 anos.  Yduqs Part (YDUQ3) ocupa o quarto lugar do ranking de baixas, recuando 21,65%, e Lojas Renner (LREN3) completa o top five, com queda de 21,20%.

Veja a seguir as 20 maiores baixas do Ibovespa no terceiro trimestre.

EmpresaTickerVariação (%)
RaízenRAIZ4-38,18
Azzas 2154AZZA3-29,88
BraskemBRKM5-27,56
Yduqs PartYDUQ3-21,65
Lojas RennerLREN3-21,20
CVC BrasilCVCB3-18,75
VamosVAMO3-17,46
Cea ModasCEAB3-16,63
AssaíASAI3-15,54
NaturaNATU3-15,38
HyperaHYPE3-15,33
Rumo S.A.RAIL3-13,82
WegWEGE3-13,80
PetrorecsaRECV3-12,00
PetrorioPRIO3-10,07
CosanCSAN3-10,06
Porto SeguroPSSA3-8,70
Engie BrasilEGIE3-8,36
Ambev S/AABEV3-8,30
SLC AgrícolaSLCE3-8,17
