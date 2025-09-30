Minerva na liderança e Raízen na laterna: veja as maiores altas e baixas do Ibovespa no 3º tri

Ibovespa subiu 5,32% no trimestre (B3/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21h32.
Após renovar o topo histórico oito vezes em setembro, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrou o mês com alta de 3,4%, acumulando 5,32% no trimestre.
Nenhuma das blue chips (ações de maior peso do índice) ficaram no top five das maiores altas. A lista, compilada por Einar Rivero, da Elos Ayta, foi encabeçada por Minerva (BEEF3), com valorização de 37,76% no período, mesmo com especulações iniciais de que a empresa seria uma das mais afetadas pelas tarifas de importação impostas ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos.
Os papéis da Eletrobras ocuparam o segundo e terceiro lugar, respectivamente: ELET3 avançou 35,98% e ELET6, 30,16%, num trimestre em que a companhia anunciou uma distribuição bilionária de dividendos.
GPA (PCAR3) ocupou a quarta posição, subindo 29,22% no período, em meio a mudanças no seu quadro societário. Ultrapar (UGPA3), obteve ganhos acumulados 27,40%, e foi um dos destaques de alta no dia em que a Operação Carbono Oculto lançou sua ofensiva contra a distribuição ilegal de combustíveis.
O ranking das 20 maiores valorizações do período trouxe apenas uma blue chip: VALE3, na 19ª posição, num período em que o preço do minério de ferro chinês avançou cerca de 10%.
|Empresa
|Ticker
|Variação (%)
|Minerva
|BEEF3
|37,76
|Eletrobras
|ELET3
|35,98
|Eletrobras
|ELET6
|30,16
|GPA
|PCAR3
|29,22
|Ultrapar
|UGPA3
|27,40
|Fleury
|FLRY3
|26,70
|RaiaDrogasil
|RADL3
|22,44
|Eneva
|ENEV3
|21,25
|Rede D Or
|RDOR3
|19,45
|Cogna ON
|COGN3
|18,86
|Direcional
|DIRR3
|18,84
|Cyrela Realt
|CYRE3
|17,44
|Cury S/A
|CURY3
|17,11
|MRV
|MRVE3
|16,95
|Btgp Banco
|BPAC11
|15,94
|Allos
|ALOS3
|15,21
|Marcopolo
|POMO4
|13,96
|Vibra
|VBBR3
|13,53
|Vale
|VALE3
|13,20
|CSN Mineração
|CMIN3
|11,49
No lado das maiores quedas, as ações da Raízen (RAIZ4) tiveram a maior baixa do Ibovespa, recuando 38,18%. A empresa se desfez de ativos para reduzir sua alavancagem e não descartou um aumento de capital.
Azzas 2154 (AZZA3) vem na sequência, caindo 29,88%, seguida por Braskem (BRKM5), com baixa de 27,56%. A petroquímica, recentemente, chegou ao menor valor de mercado dos últimos 16 anos. Yduqs Part (YDUQ3) ocupa o quarto lugar do ranking de baixas, recuando 21,65%, e Lojas Renner (LREN3) completa o top five, com queda de 21,20%.
Veja a seguir as 20 maiores baixas do Ibovespa no terceiro trimestre.
|Empresa
|Ticker
|Variação (%)
|Raízen
|RAIZ4
|-38,18
|Azzas 2154
|AZZA3
|-29,88
|Braskem
|BRKM5
|-27,56
|Yduqs Part
|YDUQ3
|-21,65
|Lojas Renner
|LREN3
|-21,20
|CVC Brasil
|CVCB3
|-18,75
|Vamos
|VAMO3
|-17,46
|Cea Modas
|CEAB3
|-16,63
|Assaí
|ASAI3
|-15,54
|Natura
|NATU3
|-15,38
|Hypera
|HYPE3
|-15,33
|Rumo S.A.
|RAIL3
|-13,82
|Weg
|WEGE3
|-13,80
|Petrorecsa
|RECV3
|-12,00
|Petrorio
|PRIO3
|-10,07
|Cosan
|CSAN3
|-10,06
|Porto Seguro
|PSSA3
|-8,70
|Engie Brasil
|EGIE3
|-8,36
|Ambev S/A
|ABEV3
|-8,30
|SLC Agrícola
|SLCE3
|-8,17