Minerva ganha aval para ampliar exportação de carne bovina à Indonésia

A Minerva (BEEF3) anunciou que o Mapa (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento) notificou a habilitação de três novas plantas da empresa para exportação de carne bovina à Indonésia. As unidades de Alegrete (RS), Bagé (RS) e Pontes e Lacerda (MT) passam a fazer parte da lista de instalações autorizadas a atender o crescente mercado indonésio, um dos maiores consumidores mundiais de carne Halal.

Com isso, a companhia alcança um total de nove plantas habilitadas para exportar ao país asiático. Além das unidades recém-habilitadas, a empresa conta com as plantas de Janaúba (MG), José Bonifácio (SP), Rolim de Moura (RO), Araguaína (TO), Mirassol d’Oeste (MT) e Palmeiras de Goiás (GO), somando uma capacidade de abate superior a 11 mil cabeças de gado por dia.

A Indonésia, com uma população de aproximadamente 275 milhões de pessoas, tem se destacado como um mercado de grande relevância para o setor de carne bovina Halal, e continua apresentando perspectivas de crescimento robusto. Em 2024, o Brasil exportou 11,4 mil toneladas de carne bovina para o país.

Na última segunda, a Indonésia oficializou a habilitação de 17 frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina ao país. As novas autorizações devem ampliar o volume e a diversidade dos embarques, “reforçando a posição do Brasil como um dos principais fornecedores do Sudeste Asiático”, afirmou o Mapa.

Com a medida, 38 estabelecimentos brasileiros estão autorizados a atender o mercado indonésio, um aumento de 80% no número de frigoríficos habilitados.

O efeito da tarifa de Trump

Em agosto, durante o AgroForum do BTG (do mesmo grupo de controle da EXAME), Edison Ticle, CFO da Minerva, disse que o impacto da tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre a Minerva deve ser neutro.

Segundo Ticle, a companhia tem capacidade de redirecionar seus volumes exportados do Brasil para os EUA por meio de outros países, como Argentina, Paraguai e Uruguai.

“No caso da Argentina, temos uma relação muito próxima e positiva. Na margem, pode ser que até melhore em função das nossas boas relações comerciais com eles”, afirmou.

De acordo com Ticle, 60% da receita da Minerva provém da exportação, com a companhia atendendo mais de 100 países.

"Temos uma grande capacidade operacional e flexibilidade, o que nos permite alocar os volumes do Brasil, que estavam destinados aos Estados Unidos, para outros mercados, como China, Chile, Oriente Médio e Europa", disse ele.