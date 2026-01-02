Minerva e MBRF caem na bolsa após China anunciar taxação à carne brasileira

Nesta sexta-feira, 2, as ações da Minerva (BEEF3) alcançaram uma queda de quase 5%, enquanto os papéis da MBRF (MBRF3) chegaram a cair mais de 3%, estando entre as maiores baixas do Ibovespa no primeiro pregão do ano.

O movimento ocorre após a China anunciar, na quarta-feira, 31, a adoção de uma salvaguarda comercial que impõe uma cota global de 2,7 milhões de toneladas por ano — volume inferior às 3 milhões estimadas para 2025. O Brasil poderá exportar até 1,1 milhão de toneladas sem tarifa. O excedente pagará uma sobretaxa de 55%.

A medida representa uma redução de quase 600 mil toneladas em relação ao volume exportado à China em 2025, quando o país embarcou 1,7 milhão de toneladas de carne bovina ao destino asiático, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). Isso correspondeu a 48,3% de todo o volume exportado pelo Brasil no ano passado.

Com a limitação, aproximadamente 5% da produção brasileira precisará ser redirecionada para outros mercados, o que pode pressionar os preços pagos aos frigoríficos, segundo analistas do setor.

“O desafio não é redirecionar os volumes, mas encontrar mercados dispostos a pagar o que a China paga por cortes específicos do Brasil”, escreveram Thiago Duarte e Guilherme Guttilla, analistas do BTG Pactual, em relatório.

A Abrafrigo (Associação Brasileira dos Frigoríficos) estima que a medida possa gerar uma perda de até US$ 3 bilhões em receita para o Brasil em 2026, considerando a diferença de valor agregado entre os embarques para a China e outros mercados.

Segundo a associação, a decisão de Pequim está ligada a uma estratégia de fortalecimento da cadeia de produção interna, diante da alta do consumo local.

Nos últimos 15 anos, o país asiático mais que dobrou sua demanda por carne bovina, atingindo quase 12 milhões de toneladas em 2025 — crescimento sustentado principalmente por importações.