Minerva descontinua projeções financeiras para 2024 após atraso em sinergias com ativos da Marfrig

A Minerva (BEEF3), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, anunciou que descontinuará a divulgação de estimativas de EBITDA, receita líquida, fluxo de caixa, dívida líquida e alavancagem para o exercício social de 2024. A decisão foi comunicada em Fato Relevante divulgado ao mercado nesta segunda-feira, 16.

A empresa explicou que as projeções estavam baseadas nos potenciais impactos operacionais e financeiros dos ativos adquiridos da Marfrig Global Foods, dentro da transação realizada entre as duas companhias.

Entretanto, como a aquisição dos ativos-alvo foi concluída apenas em 28 de outubro de 2024, a Minerva afirmou que as premissas inicialmente consideradas não se mantiveram.

Com o atraso no fechamento da operação, os esperados ganhos operacionais e financeiros, decorrentes da sinergia com os ativos adquiridos, não puderam ser integralmente materializados no exercício de 2024.

Por fim, a companhia informou que reapresentou o seu Formulário de Referência atualizado, refletindo a descontinuação das projeções financeiras.

Aquisição de ativos da Marfrig

A aquisição dos ativos-alvo da Marfrig, concluída em outubro, faz parte da estratégia de expansão da Minerva para reforçar sua posição no mercado de exportação de carne bovina.

A integração desses ativos deve proporcionar sinergias e ganhos de escala, mas a materialização completa dos impactos foi postergada devido ao cronograma de fechamento da transação.