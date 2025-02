Minerva (BEEF3) reapresenta proposta para compra de plantas da Marfrig (MRFG3) no Uruguai

Depois de ter seu pedido inicial rejeitado pelas autoridades antitruste do Uruguai, a Minerva (BEEF3) submeteu nesta terça-feira, 11, uma nova proposta à Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) para tentar obter a aprovação da aquisição de três frigoríficos da Marfrig Global Foods (MRFG3) no país. As unidades estão localizadas em San José, Salto e Colonia.

Para atender às exigências do órgão regulador, a Minerva ajustou a estrutura da operação. A nova proposta prevê a compra das plantas de San José e Salto, mas condiciona a aquisição da unidade de Colonia à sua revenda imediata para o Allana Group .