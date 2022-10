Minerva (BEEF3) investe US$ 5 milhões na Liv Up

A Minerva (BEEF3) está com fome. Menos de uma semana depois de anunciar a compra da processadora de ovinos Australian Lamb Company, por US$ 260 milhões, a companhia informou nesta segunda-feira, 24, um aporte na startup Liv Up, de refeições congeladas.

O investimento de US$ 5 milhões, feito numa rodada de captação série D, veio em linha com outras frentes do braço de inovação da Minerva, como os aportes iniciais na Clara Foods, na Shopper, Traive e a joint venture com a Amyris.

A Liv Up é uma foodtech brasileira especializada em refeições prontas e saudáveis. Ela tem 12 "dark stores" (pontos de produção e distribuição) em 10 estados do país e abastece mais de 40 cidades. A empresa utiliza a inteligência gerada pelos dados coletados nas vendas através do canal digital próprio para atender os mais de 350 mil clientes.

"A Minerva utilizará seu histórico operacional e seu profundo conhecimento sobre a cadeia de carne bovina para auxiliar a Liv Up em sua operação, além de aproveitar sua ampla base de parceiros comerciais para acelerar a expansão dos canais comerciais da foodtech", diz a companhia.

LEIA MAIS