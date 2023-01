Minerva (BEEF3) compra BPU Meet e se torna a maior produtora de carne bovina do Uruguai

A Minerva (BEEF3) anunciou nesta terça-feira, 31, a compra da Breeders and Packers Uruguay, a BPU Meet, por US$ 40 milhões. A empresa, subsidiária da NH Foods, está sediada em Durazno no Uruguai, onde, segundo a Minerva, possui "um dos mais modernos frigoríficos de carne bovina da América do Sul". Sua capacidade de abate é de 1.200 cabeças por dia.

Com a aquisição, ainda sujeita à aprovação de autoridades concorrenciais, eleva a capacidade de abate da Minerva no Uruguai para 3.700 cabeças por dia, se tornando a maior produtora de carne bovina do país. Além do frigorífico da BPU, a empresa ainda possui outras três plantas nos Uruguai.

"Acreditamos que a consolidação das nossas operações no Uruguai deve permitir significativas sinergias operacionais e comerciais, ampliando assim as oportunidades de arbitragem no mercado internacional de carne bovina", afirmou a Minerva em fato relevante.

Cerca de 85% da carne prduzida produzida pela BPU é voltada para exportação. Entre os destinos estão regiões consideradas "premium", pela capacidade de renda e demanda, como o Europa, Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul e China.

Aquisição "estratégica"

A aquisição, de acordo com a Minerva, está em linha com a estratégia de diversificação geográfica, "com o objetivo de mitigar riscos e maximizar as oportunidades no mercado global de proteína animal".

"O valor da aquisição, embora não muito relevante, representa um EV/Ebitda implícito de 4x, o que é baixo, sendo que ações da Minerva são negociadas a 5,0x. A aquisição é estratégica, uma vez que o Uruguai possui mais habilitações para exportação do que qualquer país na América do Sul e, com BPU, a Minerva eleva em 40% sua capacidade no país vizinho", avaliaram analistas da Ativa em nota.

No terceiro trimestre, as operações no Uruguai representaram a quarta maior fonte de receita da Minerva, com R$ 623,4 milhões de faturamento.