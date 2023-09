Minério se recupera com salto dos lucros da indústria na China

O minério de ferro se recuperou com o forte aumento dos lucros do setor industrial chinês.

Depois de iniciar a semana em queda por conta das preocupações com a fraqueza da atividade de construção no país, a matéria-prima siderúrgica subiu até 1,7% nesta quarta-feira, 27, em Singapura, para US$ 117 a tonelada.

Os lucros da indústria na China subiram 17% em agosto, a maior alta em mais de um ano. É um sinal de que as medidas para impulsionar o mercado imobiliário e estimular os gastos do consumidor surtiram efeito.

A construção normalmente responde por cerca de 60% da demanda por aço na China, na maior parte para novos imóveis, mas as montadoras e fabricantes de eletrodomésticos também são consumidores importantes.

As incertezas em torno do setor imobiliário chinês e sobre a demanda pelos produtos industriais do país empurrou o minério de ferro para um tombo de 13% no segundo trimestre, mas a commodity já acumula alta de 7% no terceiro.

No próximo trimestre, espera-se que as obras de infraestrutura aumentem, com a retomada de projetos de governos locais, informou o jornal estatal Securities Daily.

