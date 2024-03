Minério na mínima em 6 meses, Biden e Trump confirmados e balanços: 3 assuntos que movem o mercado

As bolsas internacionais iniciaram esta quarta-feira, 13, sem uma direção definida, com investidores ainda digerindo os dados do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), divulgado ontem nos Estados Unidos. O CPI referente ao mês de fevereiro saiu levemente acima das expectativas do mercado, mas teve efeito limitado sobre as projeções de queda de juros. Investidores ainda veem o início dos cortes em junho, embora tenha aumentado marginalmente a possibilidade de manutenção. Na Janus Henderson, gestora britânica com US$ 334 bilhões sob gestão, se os dados de inflação continuarem piorando nos Estados Unidos, o Federal Reserve poderá adiar o começo do afrouxamento monetário para julho.

Minério de ferro na mínima em 6 meses

O minério de ferro sofreu uma nova baixa nesta madrugada, recuando 2,5% na China. Em Singapura, as perdas são próximas de 5%. O momento negativo da commodity ocorre em meio a preocupações sobre o nível da demanda chinesa. Com as recentes quedas, o minério tocou o menor nível em 6 meses, fechando a US$ 112,29, em Dalian. Como pano de fundo está a crise da dívida setor imobiliário no país, com a falha do pagamento de dívida pela Country Garden.

Biden e Trump confirmam disputa pela Casa Branca

O presidente americano Joe Biden e seu antecessor Donald Trump foram praticamente confirmados como representantes dos partidos Democrata e Republicano, respectivamente, na disputa pela Casa Branca. Isso porque ontem ambos venceram as primárias em Washington, Geórgia, Havaí e em Mississippi, garantindo o número de delegados suficiente para a candidatura. Pelas principais pesquisas de intenção de voto, Trump vem apresentando leve vantagem sobre seu rival. Em pesquisa do YouGov, feita a pedido da CBS, Trump aparece com 51% das intenções de voto e Biden, com 48%.

Balanços com Eletrobras e Hypera

A temporada de balanços do quarto trimestre segue quente no Brasil. Entre os resultados mais aguardados desta quarta estão os da de Ecorodovias, Eletrobras, Hypera e Enjoei.