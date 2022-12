Minério e metais caem em meio a reabertura tumultuada na China

O minério de ferro e os metais industriais caíram, com uma explosão de casos de Covid na China que gera incertezas sobre as perspectivas de demanda.

A matéria-prima siderúrgica teve declínio de até 2,8%, para US$ 108,35 a tonelada, em Singapura. O cobre, depois de atingir uma máxima de cinco meses na sexta-feira, registrou sua maior queda em três semanas em Londres.

O declínio abrupto destaca o nervosismo do mercado enquanto a China se depara com uma reabertura instável após quase três anos de rígidos controles de vírus. No domingo, 8.561 novos casos foram relatados depois que as infecções diárias superaram 10.000 nos três dias anteriores.

A longa crise imobiliária chinesa também afeta os metais industriais e o minério de ferro, o principal ingrediente da siderurgia. Dados de vendas residenciais mostram que a demanda por novos imóveis no país já caiu 14 meses consecutivos.

Embora os reguladores estejam decididos a lidar com a volatilidade do mercado em 2023, os estrategistas do Morgan Stanley ainda esperam um “caminho acidentado” pela frente.

“Os dados econômicos domésticos devem ser divulgados esta semana, com expectativa de que a demanda imobiliária seja fraco”, disse a Galaxy Futures em nota. Embora existam fortes expectativas de recuperação da demanda por cobre, um grande aumento no consumo do metal levará tempo, acrescentou.

O cobre caiu 1,3% em Londres, enquanto o alumínio era negociado em baixa de 1,2%.

A ausência de uma recuperação significativa no setor imobiliário chinês pesa sobre a demanda por aço, mesmo com uma melhora nas taxas de utilização de altos-fornos no polo siderúrgico de Tangshan e uma queda nos estoques. Os dados de produção industrial e vendas de imóveis residenciais desta semana serão monitorados de perto.

A demanda por minério de ferro continua fraca. O apetite por reabastecimento foi reduzido pela chegada da baixa temporada de construção durante o inverno na China, disse a Holly Futures.