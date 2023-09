Minério devolve alta após salto dos metais com medidas da China

O minério de ferro subiu junto com metais como cobre depois que a China anunciou mais medidas para fortalecer a economia e o yuan, mas a alta esfriou e a matéria-prima fechou praticamente no zero a zero após um salto em agosto.

A cotação do minério em Singapura encerrou esta sexta-feira a US$ 114,15 a tonelada, um centavo de dólar abaixo do fechamento anterior e alta de apenas 0,3% na semana. Mas o preço já avançou quase 14% desde meados do mês passado.

Todos os metais básicos subiram após o anúncio de corte do compulsório sobre depósitos em moeda estrangeira para fortalecer o yuan.

Incentivo chinês

Na quinta-feira, a China permitiu que as maiores cidades do país reduzam a entrada mínima dos empréstimos imobiliários e encorajou os credores a reduzirem os juros cobrados dos mutuários. Nesta sexta, o índice Caixin de gerentes de compra mostrou uma expansão inesperada da atividade industrial.

O cobre deve continuar flutuando em um nível elevado com o estímulo, disse a Citic Futures. Os baixos estoques do metal aumentam o risco de um aperto na oferta, e a demanda chinesa deve aumentar nos próximos meses, acrescentou.

O alumínio subiu até 2,4% em Londres para o maior nível em um mês. O cobre avançou 1,2% e o zinco, 2%.