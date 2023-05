Minério de ferro volta a subir, EUA mais próximos de acordo da dívida e o que mais move os mercados

Nesta sexta-feira, 26, os índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas europeias operam em compasso de espera, na expectativa pela divulgação de novos dados do PCE de abril. O indicador de inflação do consumo norte-americano ajuda a balizar a decisão do Federal Reserve acerca dos juros.

No radar dos investidores também está a negociação sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, que, agora, parece ficar mais próxima de um acordo. A expectativa sobre o tema fez com que os principais índices do mercado de capitais norte-americano caminhassem para o pior desempenho semanal em dois meses.

Na Ásia, todas as bolsas fecharam no campo positivo, impulsionadas ainda pelas projeções positivas por causa dos números da empresa de tecnologia Nvidia e pela retorno do preço do minério de ferro às altas. Em Dalian, na China, a commodity avançou 3,96%, depois de quedas expressivas ao longo da semana que levaram os papéis das mineradoras à lona.

Por aqui, com uma agenda esvaziada de indicadores, o mercado espera a divulgação dos números do setor externo pelo Banco Central e a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 16h para a emissora de televisão GloboNews. No corporativo, a CVC anunciou na noite de ontem que tem um novo CFO, um dia depois do CEO, Leonel Andrade, renunciar.

Desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília)

Dow Jones futuro (Nova York): -0,49%

S&P 500 futuro (Nova York): +0,12%

Nasdaq futuro (Nova York): +0,13%

DAX (Frankfurt): -0,36%

CAC 40 (Paris): -0,18%

FTSE 100 (Londres): -0,11%

Stoxx 600 (Europa): -0,01%

Nikkei (Tóquio): 0,37%

Dívida dos Estados Unidos

De acordo com a agência de notícias Reuters, houve avanço nas conversas de Joe Biden e os líderes do Congresso na última quinta-feira. É preciso chegar a um acordo, segundo a agência, sobre US$70 bilhões em gastos. Na quarta-feira à noite, a agência de classificação de risco, Fitch Ratings, colocou o rating AAA dos Estados Unidos em observação negativa.

Minério de ferro em alta

Depois de fortes perdas ao longo da semana, o minério de ferro voltou a subir. Em Dalian, na China, foi cotado a US$ 100,44 por tonelada. Já os contratos futuros negociados em Cingapura fecharam com alta de 5,39%, valendo US$ 100,65. Esse movimento deve valorizar os papéis de companhias de mineração e siderurgia na Bolsa, depois de desvalorização expressiva ao longo da semana. Nos últimos cinco dias, a ação da Vale (VALE3) caiu mais de 8%, para R$ 64,85.

CVC contrata novo CFO e tenta lidar com desafios

A CVC (CVCB3) anunciou, nesta quinta-feira, Carlos Wollenweber, ex-Even, como novo CFO da companhia. Desde 2020, Wollenweber atuava como diretor financeiro na Even e, posteriormente, de sua controlada MelnickEven. O executivo é o primeiro nome escolhido para o alto comando no desafio da companhia de reestruturar seu capital, enquanto precisa vencer a disputa com as agências de turismo digitais. Na noite quarta-feira, a empresa pegou o mercado de surpresa com a renúncia de Leonel Andrade, que era CEO da empresa desde 2020. A companhia já estava sem CFO desde abril, quando Marcelo Kopel também renunciou.