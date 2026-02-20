Minério de ferro tem pior semana em seis anos com excesso de oferta

O clima segue desfavorável para o mercado global de minério de ferro. A commodity enfrenta sua sequência mais longa de quedas semanais desde 2022, com os preços recuando e se distanciando do patamar dos US$ 100.

Os contratos futuros de referência negociados em Singapura caíram pelo oitavo dia consecutivo, enquanto os preços recuaram 0,4%, para US$ 95,20 por tonelada nesta sexta-feira, 20, acumulando perda semanal de 1,6%.

O movimento reforça a percepção de que a oferta abundante segue pressionando as cotações internacionais, indicam especialistas ouvidos pela Bloomberg.

Oferta abundante e estoque alto

É justamente a combinação de oferta abundante aliada aos estoques em alta nos principais polos de consumo que tem movimentado o cenário de preços, segundo as fontes consultadas pela agência.

Um exemplo disso é visto no porto australiano de Port Hedland, maior terminal de embarque de minério do mundo, que registrou recorde de exportações em janeiro, com 49,2 milhões de toneladas enviadas.

As grandes mineradoras também seguem comprometidas com planos de expansão. A Rio Tinto já até afirmou que mantém investimentos significativos para sustentar a produção na Austrália.

Pressão sobre cotações internacionais

Nota-se, ainda, a percepção do excesso de oferta no curto prazo, mantendo pressão sobre as cotações internacionais mesmo em um ambiente de liquidez reduzida, de acordo com os especialistas.

Os portos chineses também têm operado com os estoques elevados, o que significa que a demanda doméstica não está conseguindo absorver todo o volume que chega aos locais.

Além disso, o enfraquecimento sazonal no setor de aço, principal destino do minério, pode limitar ainda mais a capacidade de reação dos preços nesse universo do curto prazo.

Feriado chinês e a incerteza nos preços

O volume de negociações, ademais, tem sido relativamente baixo nas últimas sessões, porque os mercados na China permanecem fechados devido às comemorações do Ano Novo Lunar.

Mesmo com menos participantes operando, a tendência de queda é evidente, para especialistas consultados pela Bloomberg.